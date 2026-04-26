聽新聞
0:00 / 0:00

馬鈴薯抑芽劑也有風險 學者：克普芬比龍葵鹼毒

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良（右）說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良（右）說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。記者林琮恩／攝影

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，即使發芽仍可輸入，衛福部表示，已要求出口前噴灑抑芽劑控管品質。不過，台大公衛學院教授吳焜裕指出，發芽馬鈴薯雖含龍葵鹼，但用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高，若為避免龍葵鹼而使用更具毒性的物質，恐本末倒置。

吳焜裕說，龍葵鹼為天然毒素，相較於人造的克普芬毒性較低，且龍葵鹼毒性集中於馬鈴薯發芽芽眼，而非整顆馬鈴薯都有劇毒，多篇國際研究指出，發芽馬鈴薯除芽眼外，其餘部位龍葵鹼濃度並不高。

吳焜裕說，歐盟化學局將克普芬列為第二級致癌物，據歐盟風險審查相關資料，克普芬於動物試驗中，曾使小鼠睪丸及卵巢間質細胞良性腫瘤，對犬隻有甲狀腺、血液毒性，若劑量提升，小鼠會有生殖危害，但人體致癌證據有限。

「政府不該因為克普芬不是致癌物，就輕忽其食安風險。」吳焜裕說，為讓民眾安心，政府應蒐集各國文獻，完整評估克普芬風險，依科學實證嚴格把關，建議食藥署可先收集運抵我國的美國馬鈴薯，分析克普芬殘量，並比較龍葵鹼與克普芬食用風險，將其結果明確告訴大眾。他強調，別為了管理比較不毒的龍葵鹼，卻換來較毒的克普芬。

美國 衛福部 歐盟 馬鈴薯 吳焜裕

延伸閱讀

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

陳駿季：發芽馬鈴薯 由業者逐顆檢查

聯合報社論／迷宮中的將軍：卓榮泰還要兜多久的圈子？

首屆金繪獎頒獎…卓榮泰致詞暗藏馬鈴薯梗 喊話畫「3個馬鈴薯的故事」

相關新聞

馬鈴薯食安疑慮又起 石崇良：抑芽劑非致癌物

政府放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶芽體馬鈴薯輸台，引發食安疑慮，衛福部長石崇良與農業部長陳駿季昨合體拍片，強調雙重把關「比阿嬤挑菜還嚴格」，並大啖洋芋片，盼民眾安心；立委質疑，美國馬鈴薯除了要擔心發芽產生龍葵鹼，美國常用抑芽劑「克普芬」有致癌疑慮。石崇良強調，克普芬並非世界衛生組織（ＷＨＯ）名列的致癌物，我國殘留值已對齊國際。

馬鈴薯抑芽劑也有風險 學者：克普芬比龍葵鹼毒

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，即使發芽仍可輸入，衛福部表示，已要求出口前噴灑抑芽劑控管品質。不過，台大公衛學院教授吳焜裕指出，發芽馬鈴薯雖含龍葵鹼，但用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高，若為避免龍葵鹼而使用更具毒性的物質，恐本末倒置。

為腦麻女兒撐下來…14位「柔韌母親」表揚 感動全場

安得烈慈善協會昨舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，表揚十四名母親，她們在遭逢家庭變故、經濟困頓或照顧重擔壓身之際，仍持續守護著孩子，當孩子說一句「媽媽我愛您、辛苦了」，就是媽媽們最大的欣慰與動力。

波特羅特展 重量級療癒登台

圓潤飽滿的筆觸，體積比例不按常理出牌，所畫的人物、動物、水果也隨之膨脹，誇張又讓人會心一笑的畫作，正是來自哥倫比亞的藝術大師—費爾南多．波特羅（Fernando Botero）經典藝術作品。「圓潤的魔法 波特羅特展」將於六月十九日在台展出。

世台聯合基金會前進日內瓦 519辦WHA國際論壇聚焦AI醫療

世台聯合基金會（STUF United Fund）今天舉辦成果發表會，不僅分享參與聯合國婦女地位委員會（CSW70）的第一線觀察，更正式宣布將於5月19日於日內瓦舉辦世界衛生大會（WHA）周邊國際論壇，聚焦全球最關鍵的健康議題—全民健康覆蓋（UHC）。

避免馬鈴薯發芽噴灑「抑芽劑」 專家憂本末倒置：克普芬比龍葵鹼更毒

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，即使發芽仍可輸入，民意反彈後，又強調已要求美方出貨前噴灑抑芽劑。不過，克普芬已被歐盟禁用。台大公衛學院教授吳焜裕說，我國食品安全缺乏系統性管理，讓民眾對政府施政感到憂心，發芽馬鈴薯雖有龍葵鹼中毒風險，但為抑制發芽使用的農藥「克普芬」，反而「比龍葵鹼更毒」，若為管理不毒的龍葵鹼，換來較毒的克普芬，反而本末倒置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。