馬鈴薯抑芽劑也有風險 學者：克普芬比龍葵鹼毒

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，即使發芽仍可輸入，衛福部表示，已要求出口前噴灑抑芽劑控管品質。不過，台大公衛學院教授吳焜裕指出，發芽馬鈴薯雖含龍葵鹼，但用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高，若為避免龍葵鹼而使用更具毒性的物質，恐本末倒置。

吳焜裕說，龍葵鹼為天然毒素，相較於人造的克普芬毒性較低，且龍葵鹼毒性集中於馬鈴薯發芽芽眼，而非整顆馬鈴薯都有劇毒，多篇國際研究指出，發芽馬鈴薯除芽眼外，其餘部位龍葵鹼濃度並不高。

吳焜裕說，歐盟化學局將克普芬列為第二級致癌物，據歐盟風險審查相關資料，克普芬於動物試驗中，曾使小鼠睪丸及卵巢間質細胞良性腫瘤，對犬隻有甲狀腺、血液毒性，若劑量提升，小鼠會有生殖危害，但人體致癌證據有限。

「政府不該因為克普芬不是致癌物，就輕忽其食安風險。」吳焜裕說，為讓民眾安心，政府應蒐集各國文獻，完整評估克普芬風險，依科學實證嚴格把關，建議食藥署可先收集運抵我國的美國馬鈴薯，分析克普芬殘量，並比較龍葵鹼與克普芬食用風險，將其結果明確告訴大眾。他強調，別為了管理比較不毒的龍葵鹼，卻換來較毒的克普芬。