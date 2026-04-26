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馬鈴薯食安疑慮又起 石崇良：抑芽劑非致癌物

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台引發食安疑慮。圖為示意。記者許正宏／攝影
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台引發食安疑慮。圖為示意。記者許正宏／攝影

政府放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶芽體馬鈴薯輸台，引發食安疑慮，衛福部長石崇良農業部陳駿季昨合體拍片，強調雙重把關「比阿嬤挑菜還嚴格」，並大啖洋芋片，盼民眾安心；立委質疑，美國馬鈴薯除了要擔心發芽產生龍葵鹼，美國常用抑芽劑「克普芬」有致癌疑慮。石崇良強調，克普芬並非世界衛生組織（ＷＨＯ）名列的致癌物，我國殘留值已對齊國際。

發芽馬鈴薯爭議延燒，衛福部與農業部首長合體強調「不會開放發芽馬鈴薯進口」，但依台美對等貿易協定，將發芽定義調整為芽體未達零點五公分不算發芽，視為安全並可通關，標準認定惹議。

外界質疑政府一面否認開放，一面放寬定義，讓民眾無所適從。立委李彥秀進一步指出，美國常用抑芽劑克普芬，因生殖毒性及致癌疑慮已於二○二○年遭歐盟禁用，歐盟殘留標準僅○點二ppm；相較之下，我國容許值為卅ppm，高出約一五○倍。

且國內輿論壓力目前集中在發芽產生的龍葵鹼上，因此美國出口加工馬鈴薯時使用的發芽抑制劑可預期會更多。

石崇良說，我國克普芬殘留值標準與美國、日本、澳洲等國一致，歐盟是採取「很高的標準」，實際上克普芬未被ＷＨＯ列為致癌物。

但根據資料顯示，克普芬被ＷＨＯ轄下國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）列為第三級致癌物，與蘇丹紅、三聚氰胺並列，其定義為致癌性證據不明確，但不代表風險較低。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，克普芬為脂溶性農藥，清水無法去除，依國際食品法典委員會建議，克普芬每日最大安全容許量為每公斤體重○點○五毫克，六十公斤成人每天最多三毫克。

前衛生署曾於二○一四年抽驗國內進口馬鈴薯製品，多達百分之廿四點五檢出克普芬殘留。石崇良說，克普芬殘留容許值與國際對齊，若各國標準不同，恐產生貿易障礙。

美國 陳駿季 農業部 馬鈴薯 食安 石崇良

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