波特羅特展 重量級療癒登台

圓潤飽滿的筆觸，體積比例不按常理出牌，所畫的人物、動物、水果也隨之膨脹，誇張又讓人會心一笑的畫作，正是來自哥倫比亞的藝術大師—費爾南多．波特羅（Fernando Botero）經典藝術作品。「圓潤的魔法 波特羅特展」將於六月十九日在台展出。

波特羅以獨特的「膨脹美學」聞名世界，筆下的人事物都變成圓潤又充滿張力的存在。這次展覽集結高達一一八件「重量級」圓滾滾的作品，範圍涵蓋油畫、素描、水彩與立體雕塑，呈現波特羅的人生藝術歷程。

展覽推出多元票種，包含預售單人票四百元、預售雙人票七八○元、謝哲青講座套票九九九元，以及限量六百組的好友套票四九○元，專屬學子優惠的文化幣青春票一百元（需全額用文化幣折抵），即日起在udn售票網、KKday搶先開賣。