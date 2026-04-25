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世台聯合基金會前進日內瓦 519辦WHA國際論壇聚焦AI醫療

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
世台聯合基金會前進日內瓦，將在5月19日辦WHA國際論壇，聚焦AI醫療。圖／STUF提供
世台聯合基金會前進日內瓦，將在5月19日辦WHA國際論壇，聚焦AI醫療。圖／STUF提供

世台聯合基金會（STUF United Fund）今天舉辦成果發表會，不僅分享參與聯合國婦女地位委員會（CSW70）的第一線觀察，更正式宣布將於5月19日於日內瓦舉辦世界衛生大會（WHA）周邊國際論壇，聚焦全球最關鍵的健康議題—全民健康覆蓋（UHC）。

世台聯合基金會是由北美洲台灣商會聯合總會授權成立的非政府組織，總部位於美國紐約，致力於推動國際慈善公益及參與聯合國事務，透過連結政府、企業、以及其他非政府組織，在全球各地推動人道救援、災害協助、文化教育、環境保護及公共衛生等相關計畫。

這場論壇主題為「Strengthening Universal Health Coverage in a Transforming World」，將從兩大面向切入： AI如何改變醫療系統（AI for UHC）全球健康政策的關鍵轉折（UHC at a Crossroad）不只是討論趨勢，更直指全球醫療現場的挑戰與未來路徑。

STUF表示，隨著疫情後全球健康體系面臨重組，UHC已成為國際間最關鍵的政策議題之一，而人工智慧（AI）則被視為突破醫療資源不均與效率瓶頸的重要工具。這次論壇集結多個國際重量級合作夥伴，包括Global Health Council、國際醫療資訊學會（IMIA）、Generation Patient及台灣年輕病友協會，展現跨國合作能量，也讓台灣在全球健康對話中扮演更積極角色。

STUF指出，成果發表會有三大關鍵觀察，包括女性領導正在改變制度、跨國合作成為主流、台灣逐漸被國際看見，這些觀察也成為即將前進WHA的重要基礎。

STUF表示，台灣雖面臨國際參與限制，但透過民間力量與國際連結，仍能持續在全球議題中發聲。未來也將持續打造跨國合作平台，讓更多台灣人才與國際接軌，提升整體影響力。

美國 紐約 聯合國 WHA 日內瓦

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