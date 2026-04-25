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愛與意志撐起一個家 安得烈慈善協會表揚14位柔韌媽媽

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
安得烈慈善協會今天在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚14位來自全台各地的母親。記者葉信菉／攝影
安得烈慈善協會今天在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚14位來自全台各地的母親。記者葉信菉／攝影

許多弱勢家庭的媽媽面對困境，以愛與意志為孩子撐起一片天。安得烈慈善協會今舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，表揚14名母親，她們在遭逢家庭變故、經濟困頓或照顧重擔壓身之際，以柔中帶剛的力量守護著孩子，而當孩子說著「媽媽我愛您、辛苦」了，就是媽媽最大的欣慰與動力。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會在陪伴弱勢家庭的過程中，看見許多母親同時承擔經濟、照顧的雙重壓力，只為讓孩子能安心成長，這份不輕言放棄的堅持，是家庭走出低谷、迎向未來的重要力量。

獲獎的温女士，當小女兒小芸診斷腦性麻痺，前夫怪罪於她，更曾對小女兒冷眼以待。離婚後，温女士獨自養育兩個女兒，承擔生活與教養的重擔，工作之餘，就是陪著小女兒就醫、復健，每一件事都是挑戰，但她寧可挨餓，也絕不讓女兒吃不飽。

她回憶，曾被生活壓得喘不過氣，一度想帶著小女兒走，貼心的小芸捨不得媽媽辛苦、點頭答應，此刻她才醒覺，必須堅強為孩子活下去。如今，大學畢業的大女兒小如投身社福工作，聰慧、敏銳的小芸，練就良好的挫折復原力，更在桃園市AQ（逆境商數達人）甄選榮獲第一名。温女士說，她最期盼日後醫療進步，讓小芸更加自立。

另名獲獎的邱女士，原本平凡幸福家庭，因一場突如其來的車禍瞬間陷入失序。邱女士為此重拾美甲專業，並兼任車縫、搬運、清潔等多份工作，努力維持家計，照顧重傷丈夫、陪伴孩子成長，風雨中撐起整個家，成為最穩固的依靠。

今天典禮現場氣氛動容，代表致詞的楊同學在台上說著「媽媽，您在我心中是最偉大的人」接著每個孩子獻花給自己的媽媽，不少媽媽感動地頻頻拭淚，跟孩子彼此深深擁抱。

安得烈慈善協會表示，「柔韌母親表揚」至今累積表揚110位母親，每年不僅為這群母親喝采，更希望讓社會看見絕境之中仍有人選則堅持與付出，當更多人願意理解弱勢家庭的需要，並伸出援手，這些微光將匯聚成改變生命的力量。

安得烈慈善協會今天在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚14位來自全台各地的母親，其中一名獲獎者温女士（左二）獨自撫養腦性麻痺女兒。記者葉信菉／攝影
安得烈慈善協會今天在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚14位來自全台各地的母親，其中一名獲獎者温女士（左二）獨自撫養腦性麻痺女兒。記者葉信菉／攝影

羅紹和

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