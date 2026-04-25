避免馬鈴薯發芽噴灑「抑芽劑」 專家憂本末倒置：克普芬比龍葵鹼更毒

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，即使發芽仍可輸入，民意反彈後，又強調已要求美方出貨前噴灑抑芽劑。不過，克普芬已被歐盟禁用。台大公衛學院教授吳焜裕說，我國食品安全缺乏系統性管理，讓民眾對政府施政感到憂心，發芽馬鈴薯雖有龍葵鹼中毒風險，但為抑制發芽使用的農藥「克普芬」，反而「比龍葵鹼更毒」，若為管理不毒的龍葵鹼，換來較毒的克普芬，反而本末倒置。

吳焜裕指出，龍葵鹼為天然毒素，相較於人造的克普芬毒性較低，且龍葵鹼毒性集中於馬鈴薯發芽芽眼，而非整顆馬鈴薯都有劇毒，多篇國際研究指出，發芽馬鈴薯除芽眼外，其餘部位龍葵鹼濃度並不高，根據1996年英國一篇學術文章，社區中因食用發芽馬鈴薯中毒者，多半是「吃到芽」才導致身體不適，我國民眾已熟知馬鈴薯發芽不可吃，且若經過選別棄置，實際風險應不高。

反觀用於抑制發芽的克普芬，其毒性高出許多，已被歐盟於2020年全面禁用。對此，衛福部長石崇良表示，克普芬非世界衛生組織（WHO）定義的致癌物，我國食藥署於邊境針對馬鈴薯抽驗克普芬，並訂有殘留容許上限，比照國際食品法典委員會，採30ppm上限。

吳焜裕指出，政府不該因克普芬「不是致癌物」而輕忽其風險，克普芬雖不是確定對人體致癌的「致癌物」，但歐盟化學局已將其列為「第二級致癌物」，根據其風險審查報告，克普芬於動物實驗中，曾導致老鼠睪丸、卵巢良性間質細胞瘤，於食安風險評估中，即使實驗結果為良性腫瘤，仍應考慮其未來惡化，轉變為惡性腫瘤可能性。

食藥署前身、藥品食品檢驗局曾於2014年委託學者，抽驗全台超市及台北地區西餐廳進口馬鈴薯製品、冷凍馬鈴薯及油炸馬鈴薯製品等，發現檢出克普芬殘留比率約24.5%，而現行我國攝食風險研究，多以國外安全劑量標準，代入國人攝食資料進行評估。

吳焜裕說，他並不贊同推估式的攝食風險評估作法，為讓民眾安心，政府應蒐集各國文獻中有關克普芬毒理資料，完整評估其風險，根據科學實證，以最嚴謹方式把關、訂出標準，並收集運抵我國的美國馬鈴薯，分析其克普芬殘量多寡，並比較龍葵鹼與克普芬食用風險，「千萬不能本末倒置，為管理比較不毒的龍葵鹼，卻換來較毒的克普芬。」