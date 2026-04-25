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明起水氣減、各地多雲到晴 下周三迎鋒面短暫陣雨

中央社／ 台北25日電

氣象署表示，明天起至下周一（27日）白天水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星降雨，29、30日鋒面通過，各地短暫陣雨，5月1日勞動節水氣減，天氣恢復為多雲到晴。

中央氣象署預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天開始水氣減少，各地轉為多雲到晴天氣，僅有東半部、恆春半島零星降雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

張承傳說，下周一（27日）天氣型態與明天類似，而28日東半部跟恆春半島水氣會稍增，有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，午後中南部山區、北部山區有局部短暫陣雨。

至於29日、30日，張承傳表示，因鋒面通過加上華南雲區東移，29日西半部轉為短暫陣雨或雷陣雨天氣、東半部局部短暫陣雨，30日則是各地都有局部短暫陣雨。

張承傳表示，5月1日勞動節東北季風減弱、水氣減少，各地會恢復為多雲到晴天氣，僅東半部跟恆春半島零星降雨、午後中南部山區局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳說，明天清晨仍較涼，北部、東北部低溫約攝氏18、19度，其他地區20至22度，白天開始氣溫會明顯回升，北部、東半部為25度到28度，中南部為29度到32度。

張承傳也說，下周一起溫度會進一步回升，西半部高溫為31至33度，東半部也有近28度至30度高溫，30日鋒面通過轉涼，北部、東北部高溫會降至24、25度，中南部約29度，5月1日東北季風減弱、天氣又再回溫，北部將回升至29度高溫，南部為30度至32度。

高溫 氣象署 中央社

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