跳票壓力？賴總統指護理人力回到疫情前 衛福部長對護病比入法有信心

賴清德總統競選時，提出護病比2年入法政見，將於5月20日屆滿，護師工會5月5日將赴衛福部前陳抗，訴求護病比儘速入法。於政策跳票前夕，他今天出席外科醫學會年會時提到，今年起我國護理人力已回到疫情前，代表政府政策奏效。衛福部長石崇良指出，今年護理人力與去年同期相比，增加逾5千人，「按此趨勢，護病比有信心入法，至於期程尚在推估中。」

賴總統說，上任後他成立健康台灣推動委員會，第一件事是提高健保總額，「錢非萬能，但沒錢萬萬不能」，去年及今年健保總額成長率，均採高推估5.5%計算，針對過去醫界詬病應用公務預算支付的項目，近2年分別編列逾百萬預算，這些項目移出健保，這讓今年健保總額首度突破兆元規模，「我們的目的是希望醫療機構，改善同仁工作條件，就是要為醫護加薪。」

相關政策推動，讓護理人力回穩，賴總統說，石部長向他報告，我國護理人力情況已回到新冠疫情前情況，他勉勵石部長不僅要留下護理人力，醫師、醫檢師等各領域醫療人員「都要留住」，除讓醫療人員繼續為國人健康打拼，也要讓他們以自身工作為榮，救人、減輕病人痛苦是神聖工作，「應把這份光榮感找回來。」

石崇良說，今年1月與去年1月同期相比，護理人力增加5千餘名，「回到疫情前情況」，疫情後最辛苦時，醫院護理人力曾每年僅增加300位，可見護理人力與逐漸回流，目前全台護理人員總數已接近20萬人，而衛福部一直在評估人力，不希望強制護病比入法，醫院擔心遭依法開罰，「乾脆就把床關了」，設法平衡民眾就醫權利，與護理人力負荷。

「按目前趨勢，對護病比入法更有信心。」石崇良說，前幾年因應護理人力情況不佳，114年政府祭出4年12項護理人力整備計畫，包括夜班津貼、三班護病比獎勵金等，且於健保總額中每年編列25億、4年共100億款項專門用於護理費，多項措施持續進行，讓人力逐漸回流，去年與前年同期相比增加3千餘位，今年則增加5千餘位，至於護病比入法具體期程，衛福部「尚在推估中」。