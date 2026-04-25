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柯文哲夜赴醫院關切惹議 陳佩琪不解：沒要求改醫囑怎變施壓
一名護理師指控有病患家屬深夜請來「前市長」關切病情，引發外界熱議。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，柯文哲不當醫生後就常常接到這種請託，能讓家屬安心，何樂不為？為何只有這次出大事，且柯說他只是了解病況，也沒要求住院醫師更改醫囑，怎麼後來演變成說柯文哲施壓，始料未及。
陳佩琪今在臉書發文，指醫生去醫院看病人，引出如此軒然大波，真是始料未及，比總統無法出訪還多人檢討。柯文哲從2014年沒當醫生以來，還是常常接到許多親朋好友因有親人住院、請他去探視的要求，病人家屬心態總是希望有更多醫生來關心他們的親人，親人恢復健康希望就更大。
陳佩琪表示，柯文哲已沒什麼醫界行政職，或政治上或政黨裡任何權力和職位了，往後也不可能再有了 ，就是一介平民，柯去探視病人那天，將近半夜12時才回家，往常不曾這樣晚回家而沒事先跟我說，讓她擔心了好一陣子，以為又被說違反規定、被抓走等等。
陳佩琪說，夫妻這些年來患難與共，已是心有靈犀， 柯文哲感受到她的擔心， 一進門就衝過來跟我說他是去看病人，因白天很忙，所以拖到很晚才去，當時聽了也不為意，他不當醫生後就常常接到這種請託，見怪不怪，能幫忙人是好事，就算沒幫忙到， 能讓家屬安心，何樂不為？只不過為何只有這次出大事，被討論到數十則以上的新聞， 真的是有些恐怖。
陳佩琪表示，柯文哲說他只是了解病況， 也沒要求住院醫師更改醫囑，怎麼後來演變成說他施壓？住院醫師要更改醫囑，再怎麼有經驗的醫師去指導也不行，一定要經過這病人的主治醫師同意、認可才可更改或添加新醫令，相信這是每個受訓過程中的住院醫師都知道的事。
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