賴總統要困難手術提高給付 衛福部增重症部定專科、調升小兒外科給付

賴清德總統今天赴台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會致詞，先是細數政府提升健保點值等政策，並提到「點值保證後，點數也須提高」，衛福部應推動同工不同酬給付機制，尤其「困難手術點數應該提高」。衛福部長石崇良說，已於昨天正式將重症醫學列為部定專科，賦予專業定位有助提升給付，也將針對病人數較少的兒童外科提升手術給付。

賴總統說，近2年健保總額均採高推估5.5%成長，且今年總額額度首次突破兆元大關，有了經費之後，醫療機構可購買儀器，充實設備並訓練人才，衛福部也才有經費調整醫療給付，落實「同工不同酬」，尤其應提高「困難手術」給付點數，並保障點值；目前健保點值已達每點0.95元以上，部分健保分區點值甚至接近1點1元，點值保障、點數提高，有助改善醫療環境。

石崇良表示，近2年健保預算上升，去年增加531億，今年增幅接近6百億，另加上公務預算挹注，讓健保總額成長率達「史上最高」，也讓健保點值達每點0.95至0.97元不等，衛福部有空間調升各項支付標準，去年起已針對人力吃緊科別開始調整支付點數，今年將調升產科生產點數給付，且是翻倍成長，針對病人數量少，卻很重要的兒童外科，也會優先調整手術給付。

衛福部昨正式公告，將重症、感染症二專科，訂為「部定專科」。石崇良說，部定專科數量多年未增加，考量感染科醫師余新冠疫情期間，扮演關鍵角色，落實院內感染控制，並協助疫調等辛勞，面對新興傳染病威脅，這些專業應獲肯定，為此，將感染症列為部定專科；重症專科範圍廣，從內科、外科至兒科均有重症醫師，負責照顧最困難照顧的病人，也列入部定專科。

石崇良說，以外科為例，早年器官移植最困難之處變非手數本身，而是術後的移植排斥，及對其他器官影響等，例如心臟移植手術後，恐反而釀成腎臟衰竭，這類病人最難照顧，對重症醫師而言壓力大、挑戰高，盼藉由納入部定專科，讓人員訓練、考照標準化，也可幫助中央掌握該科別人力情況。

本次新增後，部定專科數量自23增加至25科。石崇良說，被列為部定專科，對該科別而言是種榮譽（Honor），代表該科別在醫療體系中至關重要，且人員訓練會趨於標準化，政府也會挹注資源用於人力挹注，有了正式認定後，健保給付上也有機會調升。