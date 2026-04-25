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醫療軟實力輸出 高雄榮總赴越南辦研討會深化跨國合作

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供
台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供

全球醫療轉型升級，跨國合作成為趨勢。高雄榮民總醫院攜手越南慶和省綜合醫院合辦「Collaboration for Change」國際醫療研討會，聚焦臨床品質與智慧醫療兩大核心，從手術照護到流程優化，一路談到制度與管理，把台灣經驗推向國際。

台灣醫療團隊由高榮副院長洪恭誠率領國際醫療中心主任康柏皇、副主任朱炳騰，以及護理長楊淑雅、徐曉雲等人專題分享，從臨床應用到制度設計，呈現醫療品質精進的實務經驗。

洪恭誠指出，雙方多年來已建立穩定互信關係，從人才培育到制度建構，在臨床技術、醫療管理及品質制度相互支持，共同成長，這次研討會正是把過去累積的臨床經驗與管理模式系統性搬上檯面。

研討會議程從神經外科照護，到急性心肌梗塞door-to-balloon流程優化，延伸到血液透析品質稽核與手部衛生監測系統，幾乎每一題都直指醫療現場最關鍵的效率與安全問題；另一條主軸是智慧醫療，聚焦病人與醫護體驗整合平台，強調用數據與科技，重新設計醫療流程。

慶和省綜合醫院院長黎武章說，這類國際合作不只是提升醫療品質，更關乎病人安全與整體醫療體系韌性，讓醫院系統一起升級，未來下一階段合作希望朝向雙方醫療人員實務對接，逐一交換意見、深化合作。

台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供
台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供

台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供
台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供

台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供
台灣醫療軟實力輸出東南亞，高雄榮總醫院赴越南開啟研討會跨國合作。圖／高雄榮總醫院提供

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