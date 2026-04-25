遭爆夜赴醫院「電人」柯文哲：別因我或黨派造成醫護負擔

一名護理師指控有病患家屬深夜請來前市長關切病情，引發外界熱議。民眾黨前主席柯文哲回應，年輕時滿懷救人熱情，到了50幾歲，不只看到病患還看到一旁的家屬，只要在時間允許範圍內，若有親朋好友拜託，都會盡可能的抽空到醫院，和醫師討論病情，盼別因他的出現或黨派造成醫護負擔。

柯文哲昨在臉書貼文表示，他在台大醫院工作三十年，年輕時滿懷救人的熱情，曾經有過「地獄不空，誓不成佛」衝勁，後來發現地獄實在太大，裡頭的人根本救不完，很多時候必須在30秒之內決定病人生死。他說，到了50幾歲後，除了病患，還看到病患旁的家屬，即使後來離開台大醫院，還是有許多家屬來找他，希望幫生病的家人看看，只要有一點點機會都不放棄。

柯文哲解釋，無論是親友、同事、朋友的朋友來拜託，只要在時間允許範圍內，會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，他都願意盡可能的去做。

柯文哲說，醫療本就是非常複雜，但願不要因為自己的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安。