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清潔滾輪沾滿毛髮卻撕不起來？達人「簡單1招」輕鬆解決
清潔滾輪因能快速黏起灰塵、毛髮與棉絮，成為不少台灣家庭與租屋族的打掃神器，無論是清理地板、沙發或衣物表面都相當方便，也是不少人日常維持環境整潔的必備工具。不過，許多人在使用後常遇到「找不到撕口」的困擾，影響使用順暢度。對此，家事達人陳映如近日在臉書分享，只要在每次使用前先「摺一小角」，就能輕鬆解決這個問題。
陳映如指出，不少人使用清潔滾輪時，常會在黏滿灰塵與毛髮後，因找不到起始撕口而感到困擾。她建議可在每次使用前先刻意「摺一小角」，概念類似使用膠帶預留一個小角角，下次要撕時就能輕鬆找到開口，並強調「小小一個動作，用起來順手很多，真的會回不去！分享給常用滾輪的你。」
類似的生活小技巧之前也引發討論，本站曾報導，一名日本3寶媽主婦分享，因小孩吹頭髮後地板常掉落大量髮絲，清掃時常遇到吸塵器與衛生紙難以清乾淨的問題，於是她將小掃把刷毛前端貼上膠帶，不論透明膠帶或布膠帶皆可使用，再輕掃地面時即可快速黏起髒污，連門縫與邊角也能一併清理。
這個方法在打掃完後，只需將膠帶撕下丟棄即可，收拾相當簡單，不僅不會弄髒掃把，也能減少頭髮卡進刷毛的情況。實用技巧曝光後，在日本網友間引發熱烈回響，不少人直呼「下次一定要試試看」。
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