日本旅館的水能生飲嗎？林氏璧：原則可以但有例外

日本旅館的水能生飲嗎？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，原則上可以，但有例外。根據日本的水道法，日本的自來水檢驗項目非常嚴格、多達51個檢驗項目，在一般的情況下，日本全國的自來水是可以安全生飲的。但每個地方、每間旅館可能有個別差異。

林氏璧說，日本許多旅館會在洗手台旁貼上「飲用水」或「此水可以生飲」的標示，尤其是新旅館。而有些歷史較悠久、管線較老舊的飯店，或是使用蓄水槽供水的旅館，可能會標示「此水非飲用水，請飲用熱水瓶或冰箱內的礦泉水」。通常是考量到建築物內部管線的維護狀況。

他詢問住在日本的朋友，絕大多數都說在家不會生飲自來水，會煮過或是過濾過才喝，還有人會另外買礦泉水。

林氏璧表示，東京「日本橋人形町消化器・內視鏡診所」院長石岡充彬接受日媒採訪時指，日本的自來水雖符合安全標準，但在特定條件下，仍可能成為食物中毒的來源，特別是在夏季高溫期間，風險更高。日本水道水之所以能直接飲用，是因為含有「殘留氯」，具備抑菌、殺菌效果。然而，夏季高溫會加速氯氣揮發，若水龍頭長時間未使用，管線內滯留的水氯濃度可能降低，進而滋生細菌，有機會導致腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。

至於如何降低風險？林氏璧說，石岡醫師指出3點：一、早晨開水龍頭，先放水30秒以上再使用。二、濾水器處理過的水不要久放。三、若需存水務必放冰箱冷藏，並在24小時內喝完。

「我個人的話，在日本旅館多半時候還是會煮沸再喝」。林氏璧表示，不只是因為衛生問題，自來水中會有餘氯味道，煮沸後可以消散，喝起來比較順口。現在大多數日本飯店房內都備有快煮壺，非常方便。病從口入，如果在旅行中喝了不乾淨的水拉肚子，是很掃興的事情，不但可能無法享用美食，甚至還可能要跑醫院。原則上在日本旅館生飲是安全無虞的，但他個人不會建議總是這樣做。