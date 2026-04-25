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馬鈴薯抑芽劑歐盟禁用、我國容許殘留30ppm 衛福部長：克普芬非致癌物

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（右）今天說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。左為外科醫學會理事長蔡建松。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良（右）今天說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。左為外科醫學會理事長蔡建松。記者林琮恩／攝影

政府開放美國發芽馬鈴薯進口，因具龍葵鹼中毒疑慮，引發民眾憂心，政府強調要求美方出貨前噴灑抑芽劑，近期卻被立委披露，美方使用的抑芽劑「克普芬」，早被歐盟因無法排除致癌疑慮而禁用。衛福部長石崇良今天說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。

立委李彥秀日前在立法院質詢時說，發芽馬鈴薯疑慮「除了看得見的芽，還有看不見的化學殘留」，美國普遍使用的發芽抑制劑「可普芬」，已被歐盟因無法排除內分泌干擾，及其代謝物致癌疑慮，自2019年起不再展延使用許可，殘留容許量下修至0.2ppm，我國現行殘留容許量，仍高達30ppm，是歐盟容許值得150倍。

李彥秀要求衛福部食藥署，在新制上路1年內提出克普芬與其代謝物國人膳食暴露評估報告，若發現民眾攝食量超過可接受攝取量，應比照歐盟逐步下修標準。

我國上次進行克普芬膳食暴露調查，為食藥署前身藥品食品檢驗局2014年曾委託學者調查，於全台各縣市超市抽驗不同類型進口馬鈴薯製品91件、油炸馬鈴薯製品8件，並在台北地區各式西餐廳抽驗冷凍馬鈴薯製品11件，分析其中克普芬殘留量，發現檢出殘留者高達27件，占比24.5%。

石崇良表示，克普芬為發芽抑制劑，是農藥的一種，食藥署於邊境檢驗時，馬鈴薯抽驗項目包括重金屬、農藥殘留量，及總配糖生物鹼，如龍葵鹼、茄鹼濃度，其中農藥項目及包含克普芬，現行殘留標準與國際食品法典委員會（Codex）一致為30ppm，美國、日本、澳洲均使用這項標準，標準與國際對齊，是希望「不要造成貿易障礙，各國採取不同標準，會產生很多麻煩、困擾。」

至於克普芬是否有致癌風險？石崇良說，截至目前世衛組織及相關國際癌症研究機構，均未將克普芬列為致癌物質，歐盟是以「很高標準」，考慮「無法排除風險」，為此做出最嚴格訂定，我國作法應密切注意國際趨勢，必要時再做出調整。

美國 日本 立法院 石崇良 馬鈴薯

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