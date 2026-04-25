乳癌治療添佳音！ADC藥物如導彈精準打擊 HER2陽性病患存活率大增

乳癌長年位居台灣女性癌症首位，其中「HER2陽性乳癌」因惡性程度高、復發快，曾是許多病人心中揮之不去的陰影。但隨醫療科技進步，乳癌治療已進入「精準打擊」的新時代。大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，新型「抗體藥物複合體（ADC）」如同裝了導航系統的飛彈，能精準毒殺癌細胞，且健保已將其納入二線治療給付，為轉移性乳癌患者帶來希望的曙光。

陳以涵指出，臨床數據顯示約有25%至30%的乳癌病人屬於「HER2陽性」，這類病人因癌細胞上的HER2蛋白過度表現，導致細胞分裂速度快、容易轉移至其他器官，且對傳統化療及抗荷爾蒙藥物易產生抗藥性。過去，這類病人如果發生轉移，治療選項受限且預後較差，所幸現在有新型ADC藥物，如同有了更強力對抗癌細胞的武器。

臨床上，一名55歲的林姓病患8年前確診右側HER2陽性乳癌併淋巴轉移，雖接受過手術及標靶治療，卻在去年追蹤時發現腫瘤指數異常。經正子攝影確認，癌細胞已轉移至右頸淋巴結。因此建議她接受新型ADC藥物優赫得（Enhertu）治療，追蹤迄今病情已獲穩定控制。

陳以涵指出，ADC藥物可比喻為「帶有導航系統的飛彈」，它的構造與功能如下：

1.精準對焦：藥物由HER2單株抗體與化療藥物結合而成。 2.精準投放：抗體會像磁鐵般尋找帶有HER2分子的腫瘤細胞。 3.毒殺癌細胞：進入癌細胞內部後再釋放高濃度化療藥物，直接擊碎病灶。 4.副作用降低：由於不傷及健康細胞，副作用比傳統化療輕微。

同時，研究數據顯示，針對接受過雙標靶治療仍不幸復發或轉移的病人，改用ADC藥物後，腫瘤縮小（約有六成病人腫瘤明顯縮小）、存活延長（顯著延長疾病無惡化存活期，提供更好的生活品質）。

陳以涵強調，儘管HER2陽性乳癌進展迅速，但只要配合醫師積極治療，治癒率仍相當高。即便面臨復發轉移，新型ADC藥物也能提供優異的控制率，醫師鼓勵病人與醫療團隊充分溝通，選擇最適切的治療方案，掌握翻轉人生的機會。

陳以涵強調，HER2陽性乳癌雖然進展迅速，但只要配合醫師積極治療，治癒率仍相當高。圖／大千綜合醫院提供