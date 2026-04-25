全台首座老人專責醫院 成大老人醫院今上梁明年8月完工

國立成功大學醫學院附設醫院今天辦理老人醫院新建工程上梁典禮，中央挹注近45.9億元，興建地上12層、地下5層，規畫約450床，預計2027年8月完工，為全台第一家專屬老人的示範醫院。

今日上樑典禮包括台南市長黃偉哲、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維、立委林俊憲、陳亭妃與議員蔡筱薇等出席見證。黃偉哲表示，上樑象徵對長輩深厚的承諾與守護，市府將全力配合，期盼醫院2027年8月正式完工後，將成為全台首創結合產官學醫資源的高齡醫藥智慧照護重鎮。

黃偉哲表示，感謝蔡英文前總統、賴清德總統及各界的支持，讓台南高齡醫療照護邁向新里程碑，成功大學老人醫院的成立是很多人合作努力的成果，從規劃、核定到啟動歷經教育部、國發會及行政院等各單位協力推動。

黃偉哲強調，台南65歲以上人口已由時任市長2018年的27.5萬人，現今增加將近38萬人，高齡化速度快速，日益增加長者照護需求，未來老人醫院將提供更完整的醫療照顧服務。此外，沙崙兒童醫院與健康園區也持續推動，兼顧長者與年輕世代健康需求，市府團隊將全力配合，盼打造更完善的健康照護城市。

成大老人醫院在2018年4月獲行政院核定，2021年10月動土，目標明年8月完工，成大老人醫院的核心價值在於打破隔閡的「無牆化」理念，整合急性病房、急性後期病房、復健、安寧照護及精神科日間照護等全方位服務更導入先進的智慧醫療科技與高齡友善空間設計，提供醫療服務從診間延伸到社區、家庭，讓年長者得到一站式的溫暖照顧。

成大醫院老人醫院新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台南市政府提供