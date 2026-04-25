「笑一下」有助於調節緊繃壓力的身體 醫師揭密

笑一下就能幫助身體修復，甚至讓壓力荷爾蒙明顯下降，醫師表示，門診中常見不少民眾檢查數據正常，卻長期感到疲倦、失眠或情緒緊繃，背後往往與身體的壓力系統長時間處於啟動狀態有關，而「笑」正是一個簡單卻關鍵的調節開關。

臨床觀察發現，當生活壓力持續累積，大腦會啟動下視丘－腦下垂體－腎上腺軸（HPA軸），促使身體分泌壓力荷爾蒙皮質醇，同時交感神經活化，使人體維持在高度警覺狀態。短期內這種反應有助應對挑戰，但若長期無法關閉，可能進一步影響代謝與免疫功能，導致脂肪囤積、血糖不穩、睡眠品質下降、腸胃敏感及情緒波動等問題，形成一般所稱的自律神經失調。

根據國際期刊《PLOS ONE》一項整合8項研究、共315名受試者的分析顯示，只要誘發自發性笑，壓力荷爾蒙皮質醇平均可下降31.9%。

進一步分析指出，即使只是一次短暫的笑，在數分鐘到1小時內，也能讓皮質醇下降約36.7%，顯示人體對笑的反應快速且直接。研究同時發現，不論透過血液或唾液檢測，皆可觀察到皮質醇下降趨勢，且唾液變化更為明顯，證實這是一種穩定的生理反應。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在臉書表示，當皮質醇下降，不僅代表壓力減輕，也可能帶動多項健康效益，包括改善胰島素阻抗、降低慢性發炎以及促進血管功能。另有研究指出，觀看喜劇可降低餐後血糖，而持續笑約15分鐘，約可消耗40大卡，顯示笑對代謝同樣具有影響。

張家銘說，值得注意的是，研究顯示效果並不侷限於特定形式，不論是觀看喜劇影片、參與笑療活動，或是刻意讓自己發笑，只要能產生真實的笑，都有助於降低壓力荷爾蒙。關鍵不在於形式，而在於是否讓身體進入放鬆狀態。

張家銘建議民眾可從日常生活中開始，每天安排固定時間接觸讓自己感到輕鬆或愉快的內容，例如觀看影片、閱讀或與他人互動，逐步建立讓身體放鬆的節奏。當壓力逐漸降低，通常可觀察到睡眠品質改善、情緒穩定與整體狀態提升等變化。

張家銘也提醒，健康不僅來自飲食與運動，情緒與神經系統同樣是關鍵因素，當生活中出現想笑的瞬間，不妨多停留片刻，因為在笑的同時，身體的神經與荷爾蒙正在進行調整，整體系統也有機會慢慢回到平衡狀態。健康有時並不遙遠，可能就從一個簡單的笑開始。