快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲「深夜電人」？石崇良批不良示範、要求醫院勿追究貼文者責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，他「特別交代醫院，不要追究任何事情」。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，他「特別交代醫院，不要追究任何事情」。記者林琮恩／攝影

有新光醫院護理人員，在社群平台爆料台北市前市長柯文哲晚間至該院病房護理站要求病情說明照片，並質疑柯文哲「深夜電人」。台北市衛生局初步調查未發現違反醫療法，但仍需進一步釐清。衛福部長石崇良今天痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，「特別交代醫院，不要追究任何事情。」

「這是很不好的示範」，石崇良說，醫院有一定門禁規定，病情解釋說明應在日班時間進行，夜間病人需要休息，護理人力配置也較低，醫護人員相當辛苦，「過去都不希望，家屬隨隨便便就到醫院」，應在固定時間到院，對醫療工作干擾較低，除非非常緊急、特殊情況，才可在大夜班時間前往，否則不希望業單時間任何家屬到醫院來，「讓病人充分休息，醫護負荷不要增加。」

該名貼出照片護理人員，在事件引發輿論後，已撤除社群貼文。石崇良說，他希望外界不要苛責貼出照片的護理人員，臨床第一線護理師、醫護人員均相當因苦，「不要在這樣的時刻獵巫，對他們造成壓力」，他已特別交代新光醫院，「不要追究任何事情」，不論如何醫護人員都是「為了照顧病人在用心」。

外界質疑，柯文哲不是新光醫院醫師，卻進入該院護理站查看病歷資料，是否已違反「醫療法」？北市衛生局昨已指出，初步調查未違法。石崇良說，本案是否違反醫療相關法規，需由地方衛生局了解後處理，他也親自向台北市衛生局長黃建華提起此事，雖尊重衛生局調查結果，但仍認為從媒體揭露資訊來看，「這樣的行文並不恰當」。

柯文哲 石崇良 醫護人員

延伸閱讀

柯文哲深夜現身新光醫院「電人」？ 院方：病人家屬委託、未看其他資料

柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議 施景中批：示範如何激怒大批醫護

綠批編故事、散布陰謀論 柯文哲反斥：賴清德製造分裂

院長講堂／國軍台中總醫院院長施宇隆走動式管理 邁向重度急救責任醫院

相關新聞

柯文哲「深夜電人」？石崇良批不良示範、要求醫院勿追究貼文者責任

有新光醫院護理人員，在社群平台爆料台北市前市長柯文哲晚間至該院病房護理站要求病情說明照片，並質疑柯文哲「深夜電人」。台北市衛生局初步調查未發現違反醫療法，但仍需進一步釐清。衛福部長石崇良今天痛批，柯文哲身為醫護人員，「這是很不好的示範」，事件已對發文醫護人員造成壓力，「特別交代醫院，不要追究任何事情。」

日本旅館的水能生飲嗎？林氏璧：原則可以但有例外

日本旅館的水能生飲嗎？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，原則上可以，但有例外。根據日本的水道法，日本的自來水檢驗項目非常嚴格、多達51個檢驗項目，在一般的情況下，日本全國的自來水是可以安全生飲的。但每個地方、每間旅館可能有個別差異。

對抗少子化／地方10萬元生日禮 為何學者憂心用錯地方

各地政府加碼發放兒童生日禮金，南投草屯、埔里5年最高可領10萬元，金額冠全台，但家長直言平均每月僅約1666元，對動輒百萬元的育兒開銷只是杯水車薪。專家指出，現行補助政策恐淪為「遷戶口競賽」，難以真正提升生育率，關鍵仍在職場環境、家庭分工與公共托育制度。

馬鈴薯抑芽劑歐盟禁用、我國容許殘留30ppm 衛福部長：克普芬非致癌物

政府開放美國發芽馬鈴薯進口，因具龍葵鹼中毒疑慮，引發民眾憂心，政府強調要求美方出貨前噴灑抑芽劑，近期卻被立委披露，美方使用的抑芽劑「克普芬」，早被歐盟因無法排除致癌疑慮而禁用。衛福部長石崇良今天說，克普芬為食藥署邊境抽驗農藥項目之一，現行殘留標準為30ppm，與美國、日本、澳洲相同，且世界衛生組織（WHO）未將克普芬列為致癌物質。

乳癌治療添佳音！ADC藥物如導彈精準打擊 HER2陽性病患存活率大增

乳癌長年位居台灣女性癌症首位，其中「HER2陽性乳癌」因惡性程度高、復發快，曾是許多病人心中揮之不去的陰影。但隨醫療科技進步，乳癌治療已進入「精準打擊」的新時代。大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，新型「抗體藥物複合體（ADC）」如同裝了導航系統的飛彈，能精準毒殺癌細胞，且健保已將其納入二線治療給付，為轉移性乳癌患者帶來希望的曙光。

全台首座老人專責醫院 成大老人醫院今上梁明年8月完工

國立成功大學醫學院附設醫院今天辦理老人醫院新建工程上梁典禮，中央挹注近45.9億元，興建地上12層、地下5層，規畫約450床，預計2027年8月完工，為全台第一家專屬老人的示範醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。