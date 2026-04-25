車諾比40周年 環盟：記取核災教訓 反對核三重啟

今年的4月26日是車諾比核子事故40周年。台灣環保聯盟聲明，賴政府強調重啟核三的「核安無虞、核廢有解、社會共識」3條件，至今缺乏明確定義與可驗證標準，恐淪為政治語言。台灣沒有發展核電的條件，難以承受重大核災的發生，呼籲社會各界記取車諾比核災教訓，反對老舊核電廠重啟。

環盟指出，1986年4月26日蘇聯時代位於烏克蘭車諾比核電廠發生第四號反應爐爆炸事故，外洩出大量輻射物質，汙染烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯等地，範圍將近台灣面積4倍以上，受害民眾高達900萬人，是人類科技歷史上最嚴重的核子事故。現今禁區面積約2600平方公里，烏克蘭政府每年仍需花費5%至7%政府總預算，約25億到50億美元來善後。

車諾比核電災變，對國際及台灣的核能政策及反核運動有著深遠影響，環盟說，也促使台灣20多年前達成邁向「非核家園」目標的共識，並將這目標寫入環境基本法。

環盟表示，去年台灣最後一個核電機組、核三廠2號機運轉執照屆期而除役，台灣終於實現「非核家園」的目標。令人遺憾的是，這11個多月以來，執政團隊多次釋放擁核消息。今年3月21日賴總統更公開直白地表示，台灣已經達到非核家園的目標，現在要開始準備重啟核二、核三。台電並於3月27日送交核三再運轉計畫書至核安會審查。

環盟批評，雖然賴政府強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」3項條件，但至今仍缺乏明確定義與可驗證標準，難道只要核安會審查通過就是「核安無虞」嗎？

環盟質疑，核二與核三都是已經使用40年的老舊核電廠，設備老化及耐震條件不足，使風險評估必須更加嚴謹慎重，僅僅是依據核安會的官員審查通過就能令全民安心？核安是否涵蓋如戰爭等極端事故情境？在俄烏戰爭下，烏克蘭車諾比核電廠和札波羅熱核電廠被攻擊，讓全球曝露在核災風險中，台海日漸緊張局勢下，老舊的核電廠重啟是否明智呢？

環盟問，所謂的「核廢有解」，是指高階核廢料中期乾式貯存場完成？還是指最終處置場開始興建？何謂「社會共識」？去年823重啟核三公投雖未通過，但投下同意票比不同意票數多，這樣就能代表社會有共識要同意使用核電嗎？在這些問題未被具體回答之前，「3原則」恐淪為政治語言，而非可被檢驗的治理承諾。

環盟強調，台灣地狹人稠且颱風地震頻仍，沒有發展核電的條件，難以承受重大核災的發生。台灣已在能源轉型路上順利往非核家園前行，不應再走回依賴危險、昂貴、遺害萬年的核電的老路。車諾比核災事件40周年前夕，呼籲社會各界記取車諾比核災的教訓，反對老舊核電廠重啟，共同堅持能源轉型與非核家園。