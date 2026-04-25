午後降雨趨緩 明起轉晴熱 下周又有鋒面挾雷雨襲台

今天東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼。中央氣象署說，水氣仍多，南部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，下半天降雨有減緩趨勢。

溫度方面，北部、宜花天氣最涼；白天高溫25度以下，早晚低溫19度上下。中南部和台東早晚稍涼，白天高溫26至28度，早晚低溫21至22度。󠀠

明天東北季風減弱，轉偏東風，下周一進一步轉東南風，各地氣溫回升；明天、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二環境吹偏南風，水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後發展範圍較廣，中南部地區及北部山區可能有局部短暫陣雨出現。下周三鋒面逐漸通過，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，而南部大致為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

下周四東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，降雨逐漸趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

至於勞動節連續假期天氣，下周五東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。5月3日另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨。

5月4日鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

回暖期間易有霧出現；氣象署說，下周一晚至下周三清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天南部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，下半天降雨有減緩趨勢。本報資料照片

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供