北市食安陳情破7千件 還有廠商成「食安黑戶」

饒河夜市「誠實雞」澱粉腸成分爭議等食安事件頻傳，議員王欣儀揭北市食安陳情案件去年至今年3月7613件，月均破500件，批市府仰賴的「食材登錄平台」管理失靈，市場處轄管場域缺失率居全市之冠，淪食安重災區。市場處說，將要求廠商專業協助輔導及再確認。

台北市食材登錄平台2013年建置，迄今已有食品抽驗、日夜市、傳統市場等17個專區；台北市食品安全自治條例2016年上路，要求經衛生局公告類別或規模的食品業者業者應加入該平台，公開食材來源。

王欣儀談及，她在食材登錄平台上卻查無「誠實雞」的資料，原因是市場處被動等待自治會「一年一度」的名冊報備，新進廠商淪食安黑戶，該攤商3月進駐，直到4月初事件爆發被停業、復業，20日才完成登錄。她要求，應建立新進攤商進場即需完成登錄的SOP，落實第一天納管，不能有食安空窗期。

她也發現，市場處委外輔導業者食材登錄預算從去年114萬元翻倍至今年686萬元，統計至4月的日夜市專區缺失率達21%，居全市專區之冠，傳統市場專區缺失率也有13.3%，兩者均高於全市平均8.43%。市場處抽查最多缺失是「食材登錄資訊與產品照片內容不符」，她批輔導廠商淪代打資料的打字員。

產發局長陳俊安直言，食安問題是首要任務，他已要求市場處全面重新檢視轄管場域現在收到的攤商名冊跟現況是否相符，若無則立刻補正；未來也不會有「一年交一次」或「一季交一次」作法，要求市場處檢討SOP，如何在最快時間讓新進攤商、業者即刻完成食材登錄，同時公告在網路上。

市場處回應，食材登錄預算去年為203萬元，今年236萬元且因攤集場食材登錄併同食品良好衛生規範準則輔導案招標，總金額較高。

市場處說，食材登錄錯誤部分是因攤商（販）更替、販賣品項變動或部分產品更迭過於頻繁有疏漏，將請廠商先行就既有者做地毯式重點校正漏誤，降低查核缺失；攤商（販）需自主食材登錄，涉及專業知能及他們對衛生局稽查標準尚未完全熟稔，市場處將要求廠商專業協助輔導及再確認，並加強履約管理，逐步建立一致的輔導標準及教育訓練。

而王欣儀點出平台專區去年至今累計2138項食材登錄缺失，離譜的是「食材缺漏」多達1513項，她要求衛生局找原因。

衛生局食藥科長林冠蓁回應，今年將優化系統，試行導入AI，自動比對照片跟資料是否相符，減少人工審查的死角；其次簡化操作介面，讓店家上傳照片和填資料更直覺；三為建立「自動化監測」機制，主動提醒久未更新的業者，並產出關鍵報表讓管理者一目了然，確保資料不再缺漏。