東北季風及華南雲雨區東移今大雨…明起放晴回溫 好天氣可望到下周二

今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，環境水氣仍多天氣較不穩定，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，中南部地區陰天有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區多雲到陰有局部短暫陣雨。北部及東北部地區約19至26度，中部地區約21至27度，南部地區約22至28度，東南部地區約20至26度。

明天起東北季風減弱漸轉偏東到東南風環境，環境水氣減少天氣穩定，黃國致表示，到下周一各地大多為多雲到晴天氣，僅東部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星降雨發生。

下周二環境水氣稍增，黃國致說，東部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨，西半部地區偶有零星降雨發生。這段期間各地氣溫回升，中午時段大致都可來到30度甚至以上，夜晚清晨西半部地區感受較涼。

他說，下周三、下周四受另一波鋒面影響及後續東北季風增強南下，天氣轉趨不穩定，下周三中部以北及東北部地區轉為陰局部短暫陣雨或雷雨，東南部及南部地區為多雲，午後轉陰有局部短暫陣雨或雷雨天氣。

下周四鋒面雖然已經通過，但他表示，受華南雲雨區東移影響水氣仍多，全台為多雲到陰有短暫陣雨天氣，中南部及東南部地區局部有較大雨勢發生機會。受降雨及東北季風影響，北部及東北部高溫下降至約25至26度，降溫較明顯，中南部及東南部高溫約下降2至3度受影響較小。

黃國致說，下周五東北季風減弱，各地氣溫回升，除東部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨外，其他地區恢復多雲到晴天氣，午後中南部山區有零星降雨機會。

他提醒，下周一夜晚至下周三清晨於馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，務必留意安全並留意航班資訊。