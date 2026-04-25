女警產後大出血亡！醫揭「每分鐘700cc」最慘10分鐘流乾：生產就是拿命在賭

台北市中正一分局36歲女警陳芊雯，日前在生產後因大出血不幸離世，剛出生的女嬰「安安」也因腦部缺氧受損，仍在加護病房奮鬥。婦產科醫師謝筱芸在臉書發文表示，得知消息後過去的創傷記憶被勾起，直言「生產就是拿命在賭」，並非誇大說法。

謝筱芸指出，多數人難以想像懷孕時子宮的血流量有多大。在足月臨盆前，子宮每分鐘的血流量約達700cc，相當於一瓶市售寶特瓶飲料的容量。一旦產後子宮收縮不良或血管破裂，短短不到10分鐘，產婦全身血液就可能迅速流失，情況相當危急。

她也回憶起自己擔任住院醫師時的經驗，曾在24小時內連續接手5名產後大出血轉診個案，那一天一夜，不是在急診、加護病房就是在放射科之間奔波。由於出血速度太快，有時甚至來不及輸血，有的產婦成功搶救回來，也有遺憾回天乏術的。當時台灣每年出生數還有20萬人。

謝筱芸進一步分享，一位婦產科學姊在臨盆前，曾將銀行帳戶與提款卡密碼寫好並交代家人後，才安心進入產房，顯示醫護人員對生產風險的認知與敬畏。她強調，即使醫療技術進步，生產風險仍不可能完全消失，並向所有願意承擔風險、孕育新生命的女性表達感謝與敬意。

衛福部統計，113年孕婦死亡申請救濟案件共14件，其中以羊水栓塞為主要原因之一，相關個案目前也由檢警朝此方向進行調查，並將進行解剖相驗釐清死因。

對此，台大醫院婦產醫學部產科主任施景中表示，羊水栓塞通常沒有明確的危險因子，往往是突發狀況，「說出現就出現」，輕則可能導致孕婦出現低血氧情形，嚴重時則可能引發凝血異常與血栓，進而造成不幸結果。