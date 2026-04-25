赴日登山成新趨勢！台灣人最愛造訪的日本名山TOP 10

日本地形多變、自然資源豐富，擁有交通便利與高度可及性的優勢，登山行程廣受旅客歡迎。近年，台灣人赴日旅遊出現「往山裡走」的新趨勢，越來越多旅人不再只停留於城市觀光，而是走進山林，親身感受自然景觀帶來的震撼與療癒；同時，也有不少旅行社順勢推出登山與健行主題行程，帶動相關旅遊熱度持續升溫。

談到日本登山文化，就不得不提登山家深田久彌的經典著作《日本百名山》，精選日本列島一百座具代表性的山岳，長年以來被視為登山的重要參考指標。深田久彌曾指出，富士山與槍岳可說是日本山岳的兩大象徵，一座是多數人一生希望親臨的目標，另一座則以技術性與路線難度著稱，吸引登山者挑戰自我極限。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出近一年台灣人最常造訪的日本名山TOP 10。若你也想親自踏上這些經典山岳，出發前請先建立完善的自我管理與風險意識。裝備務必齊全、路線需事前詳查，並依需求投保登山相關保險；同時留意部分山域需事先提交登山計畫書。做好充分準備、遵守當地規範，才能安心走進山林，真正享受壯麗風景帶來的感動。

No.10 石鎚山

最佳登山時間：7月1日開山儀式後至10月，9月底至10月中旬為楓紅季。

石鎚山位於日本四國地區，是西日本最高峰，標高約1,982公尺，被列為日本七大聖峰（七靈山）之一。名稱源自山頂尖銳如鐵鎚般的岩峰地形，登頂可遠眺瀨戶內海與周邊群山。自古即為山岳信仰之地，兼具自然景觀與宗教文化意涵，沿途可見多座供奉山神的神社與修行遺跡。

主要有兩條登山路線，其一為從成就地區出發的「表參道成就路線」，可先搭乘纜車至「山頂成就駅」，再步行到石鎚神社中宮成就社附近的「神門」起登。隨著海拔逐漸升高，部分路段必須借助固定在峭壁上的鐵鍊向上攀爬，也就是知名的4個修行鎖場，彷彿重現古代修行者以鎖鏈登山苦行的情境，旁側亦有一般的登山道。另一條從「土小屋」出發的路線則相對平緩，較適合初階健行者。

體驗過「表參道成就路線」的網友分享，「山頂成就駅伴手禮店賣的石鎚山山頂紀念牌子超級可愛」、「有指示牌，可選擇挑戰鎖道場或是繞道而行」、「12月初去，一出纜車站就滿地白雪，到達石鎚山頂上神社，風大到站不穩，窩在避難小屋裡吃杯麵，頂上-8度，冰凍無比」。

No.9 大雪山

丘山行提供

最佳登山時間：7月上旬至8月中旬高山花卉盛開，8月下旬便可欣賞日本最早的紅葉。

「大雪山國立公園」是日本面積最大的國家公園，北海道原住民阿伊努人稱其為「Kamuy Mintar」（眾神的遊樂園）。其中，大雪山山脈由多座海拔約2,000公尺的火山群組成，包含旭岳、黑岳、富良牛山、十勝岳等主連峰，山系廣闊、地形起伏連綿，被稱為「北海道屋脊」。

大雪山的兩大核心登山區域，分別為旭岳與黑岳。旭岳是大雪山主峰，標高約2,291公尺，是北海道最高的山峰。旭岳是日本最早進入紅葉季的地區之一，能搭乘纜車快速上升至約1,600公尺的姿見站，從姿見站出發走環狀步道，沿途可欣賞火山地形、噴氣孔與高山湖泊「姿見之池」和「夫婦池」，並眺望旭岳主峰的壯麗輪廓。

想再往上攀升挑戰旭岳登頂，必須穿著健行鞋、具備基本登山裝備。網友提到，「旭岳是火山地形，毫無遮蔽，若氣候不佳，不建議攀登」、「沿路多為火山細碎石塊，下坡要小心，碎石容易滾動，如果沒踩好會不小心滑倒」。

另一條人氣登山路線為黑岳，標高約1,984公尺，位於大雪山北側。登山者可先搭乘層雲峽纜車與吊椅系統，輕鬆抵達五合目附近再開始步行登山，沿途可俯瞰石狩川峽谷與群山景色，視野開闊。

No.8 大山

最佳登山時間：6月至11月（積雪融化之時）

大山又稱鳥取大山，主峰彌山標高約1,709公尺。從西北側遠望，山形優雅對稱，外觀神似富士山，因此有「伯耆富士」之稱。

大山是日本中國地區唯一入選日本百名山的名峰，山中多條步道原為古代參拜路徑，沿線仍保留濃厚宗教氛圍。每年六月第一個週末會舉辦「大山夏季開山祭」，象徵登山季正式開始。活動包含夜間火把遊行與隔日的山頂祈福儀式，氣氛莊嚴而壯觀。

最經典的登山方式是走「夏山登山道」，從山麓一路攀升，途中會經過歷史悠久的大山寺，這座寺院創建於7世紀，在日本佛教發展中占有重要地位。路線會經過六合目的山屋，可眺望大山與三鈷峰的北側景觀；繼續前行至八合目，步道轉為木棧道，穿越矮紫杉群後即可抵達彌山山頂。雖然大山最高點為劍峰（約1,729公尺），但因地形不穩、落石風險高，目前已不開放通行。

網友分享心得表示，「我們是在四月底前往，山頂附近仍有殘雪」、「每次爬山來到景色開闊的路段，心中都有滿滿的感動」、「四季都有不同的風景，春天賞櫻，夏天有『大山夏山開き祭』，秋天有楓葉，冬天有雪景」。

No.7 燕岳

最佳登山時間：7月中旬至10月上旬。

燕岳位於長野縣的飛驒山脈，標高約2,763公尺，名列日本二百名山與新日本百名山。其名稱由來有一說是春季殘雪覆蓋山體時，輪廓宛如展翅飛翔的燕子；另有觀點認為，可能是日本作家長谷川如是閑於1915年著作《日本阿爾卑斯縱走記》中提及後逐漸確立。燕岳以獨特的白色花崗岩地形聞名，與周圍點綴的高山松林形成鮮明對比，被譽為「北阿爾卑斯女王」。夏季時，山區可見被稱為「高山植物女王」的駒草（荷包牡丹）盛開，也有機會遇見日本特有的雷鳥，生態豐富多樣。

登山路線可分為初階、中階、高階，初階以單攻燕岳為主，從中房溫泉登山口往返，無危險地形且山屋與補給完善，適合新手入門。中階則是從燕岳再延伸至常念岳、蝶岳，體力需求提高，但技術難度仍屬可控。高階路線就是經典的「表銀座縱走」，由中房溫泉登山口出發，經燕岳、山屋「燕山莊」，沿稜線行經大天井岳、西岳一路至槍岳，行程約3天2夜，需有良好體能與登山經驗。

網友分享，「走在稜線上，欣賞著山景與燕岳，真的好美，就算白茫茫也很仙」、「燕山莊是日本有名的豪華山屋，從午餐的咖哩飯、烏龍麵、炸雞，到下午茶的咖啡、牛奶、蛋糕，連生啤酒都買得到」、「從燕山莊往燕岳頂上單程僅需半小時，砂礫地形非常特別，沿路的奇岩怪石讓人印象深刻」。

No.6 白山

示意圖／pixabay

登山最佳時間：從7月至10月，其中盛夏至初秋為最熱門時段。

白山與富士山、立山並列為日本「三靈山」，相傳西元717年，修驗道僧人泰澄首度登頂，開啟後世登山朝聖的傳統，使白山成為結合佛教、神道教與山嶽崇拜的重要修行之地。至今，位於主峰御前峰頂（標高約2,702公尺）的白山比咩神社奧宮，仍象徵著這份延續千年的靈性連結。

白山橫跨石川、福井、岐阜與富山四縣，屬於白山國立公園的核心區域，被列入聯合國教科文組織生物圈保護區，擁有豐富且多樣的自然生態。沿途從山毛櫸與岳樺林帶，一路過渡到高山植物群落，夏季百花盛開，秋季則染上紅橙交錯的山林色彩；天氣晴朗時，還有機會在山頂遠眺雲海與北阿爾卑斯群峰，景觀層次分明。

雖然白山最後一次噴發已是17世紀，但目前仍被歸類為活火山，也為周邊溫泉提供地熱來源。全山共有多條登山路線，其中以別當出合登山口最為熱門，單程攻頂約需8至10小時；山區亦設有山屋與營地，但旺季常一位難求，建議事先預約。網友分享提及，「一路登山步道標示很清楚」、「非假日期間不會如富士山般人潮洶湧」、「日本人習慣早登山，兩點前到達山屋飲啤酒，日本朋友戲言，沒有啤酒不登山」。

No.5 阿蘇山

示意圖／pixabay

登山最佳時間：分為4月至6月（春季）與9月至11月（秋季）。

阿蘇山並非單一山體，而是位於阿蘇火山臼地形中心區域的火山群統稱，週邊則被稱為阿蘇地區。這片地貌最特別之處，在於外輪山為世界少有的完整可見破火山口結構，形成東西約18公里、南北約25公里的廣闊盆地，甚至有近5萬人口生活於火山臼之中，景觀與人文共存，極為獨特，現已納入阿蘇九重國立公園範圍。「阿蘇五岳」包含根子岳、高岳、中岳、烏帽子岳與杵島岳。五峰之中以高岳（標高約1,592公尺）最高，而中岳至今仍持續有火山活動，屬於典型的活火山地貌。

初階登山路線如杵島岳與烏帽子岳，可輕鬆漫步在火山草原與遺跡地形之間；中階則可由草千里出發，銜接中岳與高岳到達仙醉峽，行程時間較長。出發前需特別留意阿蘇山登山資訊，包括火山氣體、天候變化及道路封閉等狀況，並遵守登山申請與指定路線規定。

網友表示，「順著步道健行至杵島岳、烏帽子岳，可以在草原上騎馬、在高處眺望火山口噴煙，也可以純粹放空」、「阿蘇火山有多個登山路線，但如果是搭乘大眾運輸，就是砂千里路線，查資料時要確認是否可以通行」。

No.4 羅臼岳

登山最佳時間：7月中旬至9月下旬，務必攜帶防熊鈴、噴霧。

知床半島位於北海道東北端，地名源自阿伊努語「地之角」，意指接近世界盡頭的邊境，此地為北半球少數能觀測浮冰的最南界，2005年被列為聯合國教科文組織世界自然遺產。其中，羅臼岳（標高約1,661公尺）為知床連峰主峰，屬成層火山地形，並納入知床國立公園範圍。主要登山路線分為羅臼溫泉與岩尾別溫泉兩大入口，岩尾別路線較短但坡度陡峭、岩質不穩，屬於較具挑戰性的路徑。

然而，這片山域同時也是日本最大型陸生野生動物之一「蝦夷棕熊」的高密度棲息地。2025年8月14日發生重大熊襲事件，一名26歲男性登山者在下山途中遭棕熊攻擊身亡，警方與獵人隔日於登山道約200公尺外尋獲遺體，後續擊斃3隻疑似涉案棕熊（包含母熊與兩隻幼熊）。此事件引發當地政府高度警戒，提醒登山者隨時留意熊類活動情形。部分路線在發現熊蹤後會立即封閉，即使攜帶防熊鈴或噴霧，也必須遵守現場管制，不得強行進入。

網友登山心得提到，「想法很浪漫的我，後來因為在地朋友說熊出沒機率真的很高，打消了住一晚的念頭」、「請勿在山上或森林裡隨地便溺、影響自然生態，這份海報有詳細列出斜里町及羅臼町兩地可購買攜帶型廁所的地點」。

No.3 槍岳

示意圖／pixabay

登山最佳時間：7月中旬至9月上旬，為夏山季節。

所謂的「日本阿爾卑斯」，是指飛驒山脈、木曾山脈與赤石山脈三大山系的統稱，槍岳正是其中的飛驒山脈核心地帶。槍岳位於長野縣飛驒山脈南段，標高約3,180公尺，是日本第五高峰，因長年冰雪與風化作用，山形呈現尖銳直立的稜線外觀，宛如一把直指天空的長槍，被譽為「日本的馬特洪峰」，也成為許多登山者心中期待征服的目標。

山體周邊稜線複雜，可區分為東鐮尾根、槍穗高稜線、西鐮尾根與北鐮尾根等四條稜線，其中，北鐮尾根是極高難度的技術性攀登。一名擁有十年以上登山經驗的山友分享，「基礎以上的抱石能力絕對是必須的，途中也有好幾段over的橫渡地形，更是需要踩穩抓好才能確保安全」、「翻過槍岳頂之後，各種情緒湧上心頭，坐在山頂哭到不能自己」、「如果沒有做好充足的準備，是極容易發生山難的一條路」

此外，最具代表性的路線為「表銀座縱走」，通常安排三天左右行程，從中房溫泉出發，先抵達燕山莊，接著翻越燕岳與大天井岳、西岳等稜線地帶，再前往槍岳山區，最後下切至上高地一帶結束行程。此路線中段多為長時間連續行走，對體力與節奏掌控要求較高，屬於進階級別。山友將其與台灣登山經驗做比較，「從登山口上到燕岳像爬八仙山（垂直陡上）；燕岳到槍岳這段稜線像是走能高安（平緩但距離長），最後上槍岳的地方像是爬奇萊北峰（裸露地形）」。

No.2 立山

示意圖／pixabay

登山最佳時間：6月至9月適宜健行避暑。2026年4月15日至11月30日開放入山。

立山三山為雄山（標高約3,003公尺）、大汝山（標高約3,015公尺）以及富士之折立（標高約2,999公尺），這一帶為知名的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」核心區域，自然景觀壯闊，兼具火山地形與高山氣候特色。登山起點多由「室堂」展開，經一之越再上行至雄山神社本宮，屬於初級至中級難度。沿途主要為岩石碎坡與火山地形，步道明確，但氣候變化快速，需具備基本高山健行裝備與保暖防風衣物。山頂視野開闊，可眺望立山連峰與遠方山岳群。

「立山黑部」與「黑部立山」差別在於出發方向不同。前者從富山側立山站進入，後者由長野側扇澤站進入，可依交通便利性來選擇觀光出發點，在日本則多以「立山黑部」稱呼。景觀變化極為豐富，春季有殘雪與雪牆奇景，夏季高山植物盛開、氣候涼爽，秋季則是紅葉高峰，冬季則進入封山或積雪期的白色世界。此外，室堂一帶可見火山湖御庫裏池與被視為神使的雷鳥，是自然觀察的重要區域。

一名於2025年10月前往立山健行的網友提到，「紅葉色彩鮮豔，十年來最燦爛爆紅的一年」、「旅行是對庸常生活的一次越獄，許多美好的事物，要走路才看得到」、「難以形容的美往往是直擊心靈，讓人產生一種敬畏、感動或平靜的感覺」。

No.1 富士山

東南旅遊提供

登山最佳時間：每年僅在夏季開放登山，通常為7月上旬至9月上旬。

日本最高峰富士山標高約3,776公尺，於2013年登錄為世界文化遺產，是最具代表性的國家象徵之一。其山體輪廓對稱、頂部常年積雪，搭配四季變化景致，美不勝收。每年約7月至9月為正式開山期，也是挑戰登頂的主要時段。

主要登山路線共有4條，每條路線都由五合目開始登山。適合初學者、最熱門的「吉田路線」位於山梨縣一側，交通最方便，山屋與補給點也最密集，通常會採過夜方式，夜間出發登頂觀賞日出。「富士宮路線」距離最短但坡度較陡，上下山共用同一路徑，部分路段容易出現人流集中情況，較適合已有一定經驗的登山者。距離最長、起伏較大的「御殿場路線」，體力要求最高，沿途山屋數量較少，下山時會經過寬廣砂礫地形，具有獨特的地貌體驗。此外，「須走路線」環境相對清幽，保有部分原始森林路段，中段後會與吉田路線匯合，是介於熱門與冷門之間的平衡選擇。

攀登富士山並非易事，須做好充分體能訓練及行前準備，攜帶必要裝備，出發前務必查看官網資訊。網友分享提及，「吉田路線有比玉山的難度還要再高一點，很多地方路很陡峭又很滑不好走，基礎設施比玉山來得完善」、「富士宮路線偏陡，上山路徑短但喘」、「越接近山頂熔岩地形陡峭且銳利」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月20日至2026年4月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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