南韓藥師訪高雄 許願定居「與善良台灣人住一起」

韓國明洞NOVA藥局因與台灣人友好而爆紅，藥師鄭瑞淵、店員楊允知22日造訪高雄，為品嚐知名美食還特地空腹24小時。鄭瑞淵說，「台灣人是地球上最親切的人」，更許願未來能來台定居。

鄭瑞淵、楊允知22日中午12時許飛抵高雄機場，計畫在高雄旅遊3天，一下機便接受中央社獨家專訪。

兩人一見到記者便拿出熟悉的「NOVA圓形插畫紙」，鄭瑞淵熟稔地畫下3位記者的插畫，並寫下記者的韓文拼音，更笑著說「這是台灣人專屬的喔！」

鄭瑞淵、楊允知笑著說，為了要吃下多一點美食，這次到台灣前一樣是先空腹24小時，2人摸著肚子喊「好餓喔」。

鄭瑞淵最想吃的是豆漿和油條；楊允知則最想念牛肉麵。這次到了高雄，更指定只有南部限定的「丹丹漢堡」準備嚐鮮。但挑戰最大的，還是非常難買的「藍莓口味義美小泡芙」。

除了令人食指大動的美食外，2人規劃這次要造訪高雄知名的駁二藝術特區，23日更在球迷友人邀請下前往澄清湖棒球場觀看「台鋼雄鷹」的比賽，參觀球隊商品部。此行也將與台鋼雄鷹官方團隊合作拍攝YouTube影片。

談起為何如此喜歡台灣人，甚至在網路社群提到得了「台灣病」，連在韓國便利超商都要買台灣的分解茶來喝，一解相思。鄭瑞淵說，「台灣人真的是地球上最親切、溫暖的人」，她去過不少國家旅行，不曾遇到如台灣人如此善良、和善，「台灣人真的很不一樣」。

楊允知回憶數週前與另一名藥師孫仁愛在台北旅遊，認為即使台北也是繁忙的大城市，但只要開口詢問「不好意思，請問」，一定會有人停下腳步來協助，這點真的令人相當感動，在許多城市中很難遇到。

「台灣人的和善是會讓人感動到哭」，鄭瑞淵說，上一回在台北旅行時特地到寧夏夜市找一位曾經造訪NOVA藥局的姊姊，這位姊姊在夜市裡開海產店，「我們一到店裡，姊姊炒了很多菜給我們吃，而且全家人輪流去外面的攤位幫忙排隊買美食，他們真的跑了好多攤。」

採訪途中，楊允知突然笑著吐槽鄭瑞淵「她不知道韓國地圖，但知道台灣的。」鄭瑞淵則害羞表示，有空時就會苦讀背誦台灣地圖，甚至已經能依照地理位置順暢背出「嘉義、雲林、彰化」等縣市名稱，更許願未來能定居台灣，「每天跟善良的台灣人住在一起」。

鄭瑞淵說，5月4日就是她的生日，屆時將會再度造訪台灣的台中市慶生。希望每次來台灣都能造訪一個城市，就能越來越了解台灣。未來熟悉台灣後，就能選擇到底要定居台灣哪個城市。

「真的很感謝台灣人的愛戴」，鄭瑞淵透露目前每天到藥局光顧的台灣人都有上百人，且先前台灣人被問從哪一國來時，通常會有點害羞，如今卻會直接打開門很自豪地大喊「我是台灣人，可以幫我畫插畫嗎？」相處氛圍宛如家人般自在，也相當可愛。

最驚喜的是，兩人此行還特地準備30包要發送給台灣人的零食小禮物，裡頭的徽章除了有中華民國國旗，上面還特地用韓文寫上「可愛的台灣人」，讓台灣人前往韓國旅遊時，一眼就能被辨認出來自台灣。

NOVA藥局近日在社群媒體上開始錄製協助台灣人在韓國旅行的影片，包括以韓語請餐廳製作餐點時不要太辣，以及請計程車司機可以開慢一點。鄭瑞淵說，台灣人的親切真的讓人感到非常溫暖，「我們也想用自己的方式付出，這是台灣人教會我們的事。」

細心的鄭瑞淵發現，許多台灣旅客常在NOVA藥局購買暈車藥，經詢問後才知道是因為不適應韓國計程車司機開車風格。她為此特地錄製一段韓文影片，讓台灣旅客能直接播放給司機聽：「司機大哥請開慢一點」。

此外，她們3人最近也開始為藥局周邊的商店製作繁體中文的菜單，「在韓國多數提供中文服務的店家還是以簡體中文為主，我們知道有些台灣人對於看簡體中文不太舒服，或者也無法完全看得懂」，透過主動協助這些店家，希望能慢慢推動明洞商圈的環境，讓台灣人感受到尊重與友好。