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柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議！台大醫批：示範如何激怒大批醫護

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柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議 施景中批：示範如何激怒大批醫護

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲夜訪新光醫院「了解病情」惹議。圖／聯合報系資料照
柯文哲夜訪新光醫院「了解病情」惹議。圖／聯合報系資料照

一名護理師指控有病患家屬深夜請來前市長關切病情，引發外界關注醫療現場負荷與規範問題；對此，台大醫院婦產科醫師施景中也發文分享親身經驗，直指類似情況恐影響醫療運作。

一名護理師在社群平台發文，稱遇到「醫療現況亂象」，有病患家屬因身分特殊，於晚間10時請來「前市長」致電要求說明病情，引發醫療人員對夜間工作負荷與制度的討論。文中所指前市長就是民眾黨前主席柯文哲

對此，新光醫院回應，考量醫療人員勞動負荷及醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，院方也強調，院內醫師全程未讓柯文哲接觸其他病患個資。對於外界質疑，柯文哲回應指出，該名病患為中央黨部員工母親，自己僅是出於關心，在行程結束後前往了解情況，「就這麼簡單，沒有什麼施壓」。

此事件也引發醫界關注。台大醫院婦產部產科主任施景中在臉書發文直言，過去擔任住院醫師時曾遇類似情況，他在當第二年醫師的時候，有一個化療的病人，哥哥是警政署高層，每次總是在晚上11點附近來到病房探視，然後翹著腿，要值班醫師來解釋她的病情。他指出，「晚上值班，我們一個人就是管一整個病房（有時候還要管到兩個病房），有許多醫囑要補，有許多文書作業要處理」，甚至還可能面臨急救狀況，因此「特別痛恨這種白天不來看，偏偏挑在人力緊縮的時候才來探視病人的家屬」。

施景中也提到，值班醫師未必是該病患主治醫師，卻需「去看冗長病歷，再去跟這個他也不認得的還翹著二郎腿的人報告」，恐耽誤其他病患照護時間。他並引述《醫療法》第72條指出，醫師不得洩漏病患隱私給第三者，除非取得病人授權，並質疑「不知道柯文哲是否真的得到病人的授權？」

此外，他也強調，若有非院內醫師進入醫療場域並對醫療處置「指指點點」，甚至提出要求，可能涉及違反《醫師法》第28條相關規定。他直言，「自稱專家，就可以進入我們的工作場合指導，這不但妨礙了我們的醫療工作，同時可能觸犯了許多法規」，並警告若此類情況被默許，「下次我們的產房護理站，同樣也可以跑出一堆人，要求要看我們護理站的電腦」。

施景中直言，「如果這是大家覺得不應該被容忍的，還有人執意這麼做，這就是特權」，而柯文哲這次以身試法，示範如何去激怒一大批的醫療人員。最後他也希望爆料的護理師不要被醫院懲罰，相信護理師是為了維護醫療院所的秩序和正義。

柯文哲 施景中 醫護人員

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