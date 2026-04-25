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花蓮近海07:24發生規模3.9地震！最大震度太魯閣2級

聯合新聞網／ 台北訊
花蓮縣近海發生規模3.9有感地震
花蓮縣近海發生規模3.9有感地震

今日（4月25日）上午7時24分51秒，花蓮縣近海發生芮氏規模3.9地震，震源深度約24.5公里屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府東北方約6.6公里的海域，震動範圍主要集中於花蓮縣周邊地區。

最大震度2級地區:花蓮縣

本次地震最大震度為2級，震度位於花蓮縣太魯閣，感受到輕微搖晃。2級震度的搖晃程度屬於輕震，大多數人可感覺到搖晃，電燈及懸掛物會有些微晃動，靜止的汽車也會有輕輕搖晃的感覺。

最大震度1級地區:南投縣、宜蘭縣、臺中市

南投縣、宜蘭縣及臺中市等周邊地區有部分民眾感受到1級微震，搖晃較為輕微，通常僅在靜止狀態下察覺。

由於本次地震震度均未達3級，並無明顯災害發生風險，民眾僅需保持警覺並留意後續可能的餘震。中央氣象署建議，一旦感受到地震搖晃，應立刻依循「趴下、掩護、穩住」的防震守則，確保自身安全。

此外，震後應檢查家中水、電、瓦斯管線是否完好，如發現異常或瓦斯味立即通風並通知相關單位。避免使用電梯並聽取官方發布的最新地震訊息和防災指導。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

宜蘭縣 地震 花蓮縣政府

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