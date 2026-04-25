聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面掰了為何仍大雨？ 專家：華南雲雨帶接手 最快午後轉多雲天氣
鋒面遠離，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，華南雲雨帶接續接手影響，各地仍易有短暫陣雨發生。其中，東北部、東半部及西半部山區的降雨訊號顯著。
他說，尤其中南部山區降雨機率最高，有局部較大雨勢，並伴隨雷電及強陣風等劇烈天氣現象出現的可能，外出活動建議攜帶雨具備用。預估大致中午過後，雨勢就會逐漸趨緩，並轉為多雲的天氣型態。
至於下一波春雨鋒面報到，他說，預估會在下周三。屆時中部以北地區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的不穩定天氣，其它東北部、東半部及恆春半島亦有零星短暫陣雨發生的機會；南部大致維持為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。