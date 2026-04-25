氣象署最新天氣展望 未來2周鋒面接力 北東降溫全台防大雨

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周天氣變化快速，受鋒面及東北季風影響期間，天氣較不穩定，北部及東半部氣溫下降，各地有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的可能，其他時候大致多雲到晴，惟局部地區午後有短暫陣雨。

氣象署說，春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意氣象署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。