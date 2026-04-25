今晨大雨濃霧 吳德榮：明天轉晴熱 下周三又有鋒面挾雷雨

苗栗、雲林、嘉義有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲層籠罩，伴隨降水回波，各地皆有降雨。

中央氣象署發布濃霧特報，今晨至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，目前苗栗、雲林及嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度亦較低。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園至苗栗地區及南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天仍受鋒面影響，吳德榮說，白天各地區有局部陣雨的機率，仍有較大雨勢；晚起降雨漸歇。今天各地氣溫略降、北台偏涼。北部16至23度、中部17至28度、南部20至31度、東部17至28度。

吳德榮表示，明天、下周一鋒面遠離，天氣轉晴熱，高溫逐日升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周二南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周三下午又有鋒面抵達，挾陣雨、雷雨，天氣驟變。下周四鋒面快速東移，雨後多雲，北台轉涼。

關於勞動節連續假期天氣預測，他說，下周五至5月3日鋒面遠離，天氣晴熱，氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。5月4日上班日另一鋒面影響，天氣轉變。不過，各國模式期末模擬並不一致，且持續調整，不確定性大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。