聽新聞
0:00 / 0:00

陳駿季：發芽馬鈴薯 由業者逐顆檢查

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
立法院厚生會昨舉行會長交接典禮，立法院長韓國瑜（右一）、行政院長卓榮泰（左一）等人出席。面對進口發芽馬鈴薯爭議，卓榮泰說，政府只會把乾淨、漂亮、健康的食品送到國內。記者蘇健忠／攝影
立法院厚生會昨舉行會長交接典禮，立法院長韓國瑜（右一）、行政院長卓榮泰（左一）等人出席。面對進口發芽馬鈴薯爭議，卓榮泰說，政府只會把乾淨、漂亮、健康的食品送到國內。記者蘇健忠／攝影

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰宣稱會「逐顆檢查」。農業部陳駿季昨日赴立法院受訪表示，若邊境海關抽查發現發芽的馬鈴薯，經業者提出「改善計畫書」，農業部同意後，就會送到指定加工廠逐顆檢查。

陳駿季強調，業者在農業部的監督下，根據相關作業流程檢查，通過就會發合格檢疫證；所以從海關封櫃後到加工廠指定的地點，都還是在邊境檢查的一環，取得檢疫合格證後，才能夠進入加工生產鏈。

國民黨立委翁曉玲昨日在立法院質詢問，修改發芽馬鈴薯檢疫標準一事，是否有公告社會大眾，讓產業知道此事？陳駿季說，任何法規的公告一定有預告，再經過公告的程序，預告期可能要查一下。

翁曉玲質疑，首次說要修改檢疫標準時，說預告時間是六十天，但公告剛出去沒幾天，立刻撤回並改為十四天。陳駿季表示，整個預告最長是六十天，最短可以到七天。馬鈴薯發芽不會對國人食安造成影響，我方對於檢疫與檢驗沒有任何改變。

翁曉玲問，若未來立法院認為現在檢疫標準太低而要修法，農業部會照辦嗎？陳駿季說，全世界只有台灣在做馬鈴薯芽體的檢查，其他國家都沒有針對芽體檢查，檢疫一定是雙邊在做裁判，一定要符合國際規範。

國民黨立委徐巧芯昨說，卓榮泰突然變身「逐顆」工程師，稱整箱馬鈴薯逐顆檢驗，但根本不可能，還被自己官員打臉，因為衛福部對進口馬鈴薯抽驗農藥、龍葵鹼的比率只有百分之二，沒有辦法解決大家的問題。

季青漫畫
季青漫畫

馬鈴薯 陳駿季 卓榮泰 韓國瑜 食安 農業部 翁曉玲

延伸閱讀

馬鈴薯逐顆檢查時機 陳駿季：邊境發現發芽 待業者提改善計畫後實施

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

卓榮泰稱逐顆檢驗美馬鈴薯 徐巧芯酸：被自己官員打臉

政院：不會讓有毒馬鈴薯進入市場

相關新聞

用水調查 自來水哪來 6成1不知

本報民意調查發現，雖有七成二民眾熟悉自來水的供水流程，卻只有三成九民眾知道水從哪來。六成七民眾期待未來在自來水費單上標示水源來源。

數位陷阱！家扶調查近16％兒少 願拿私密照換遊戲裝備

家扶基金會昨發布「兒少數位安全調查」，發現網路常見的「誘惑陷阱」，在選擇與對方互動的兒少中，逾三成兒少若遇免費限量裝備邀約，會願意加對方LINE，二成九會與對方私聊，若對方以交換條件誘使兒少傳私密照，更有近一成六的兒少表達會傳送自己的私密照。

河好如初／ 近9成國人拒漲水費 寧願花錢裝淨水器

要讓民眾知水惜水，進而護水，必須先從資訊透明做起，然而台灣水價太低廉，不利於提升自來水的品質。台灣自來水公司副總經理兼發言人武經文表示，水價是否調整，自來水公司會持續傾聽各界意見，目前還沒有調整水價的規畫。

陳駿季：發芽馬鈴薯 由業者逐顆檢查

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰宣稱會「逐顆檢查」。農業部長陳駿季昨日赴立法院受訪表示，若邊境海關抽查發現發芽的馬鈴薯，經業者提出「改善計畫書」，農業部同意後，就會送到指定加工廠逐顆檢查。

橘世代／【悲傷療癒──喪寵之痛】失去毛孩 加劇高齡憂鬱

失去毛孩對老年人的影響，比你想的更深遠。

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

4月24日晚間22時56分，臺灣東部海域發生規模4.4淺層有感地震，宜蘭南澳最大震度達3級，花蓮、新北等地震感明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。