用水調查 自來水哪來 6成1不知

本報民意調查發現，雖有七成二民眾熟悉自來水的供水流程，卻只有三成九民眾知道水從哪來。六成七民眾期待未來在自來水費單上標示水源來源。

對此，民進黨立委林岱樺及國民黨立委林沛祥都認為，自來水公司從取水到配水端的資訊要透明。林岱樺並主張，應開發App，將自來水水質資訊即時揭露。

台灣自來水公司副總經理兼發言人武經文說，自來水公司水源多元，有時配合時令調度水源，不太容易標示在水費單上，但屏東縣自來水大都來自牡丹水庫，或許可以先從這類水源單純的地區做起。

根據本報調查，民眾對於水源與供水機制的認知不高，有六成不清楚居住縣市是否設有公共用水水庫，僅四成知悉；六成一不知道家中自來水的具體水源。另有八成民眾不清楚自來水系統在不同水量條件下的調配方式，僅兩成知道豐水期時會優先使用河川水，在河川水量不足或濁度過高時，才大量使用水庫水。

此外，有五成三民眾想下載手機應用程式查看居住地區的自來水水質與取水口資訊，四成三自認無此需求，百分之四無意見。

對於水源安全的維護，五成民眾認為應由政府提供經費，二成四認為應由企業承擔費用，僅一成六贊成由使用者加收水費因應。

評價政府管理水環境的表現，調查發現，五成一肯定政府把關，四成九滿意河川的汙染防治表現，但也分別有二成五與三成覺得做得不好。交叉分析發現，南部縣市民眾有三成二不滿意水源地的安全把關，三成五不滿意河川汙染防治，是各區域中最高。

我國自來水普及率高，調查發現，民眾家中日常洗澡、洗衣等用水，有九成三是自來水，百分之四使用地下水，百分之一仍仰賴山泉水，另有百分之二不清楚來源。

在飲用水方面，七成六民眾以過濾或煮沸自來水為主，一成會另外購買瓶裝水或桶裝水，百分之九會到加水站或加水車買水，百分之三飲用泉水或地下水。交叉分析顯示，南部、東部及金馬地區家戶買水的比率介於三成二至三成四。

台灣整體自來水品質仍獲得民眾好評，有七成七民眾滿意家中自來水水質，一成六表示不滿意。分地區來看，北部及東部縣市滿意度介於八成三至八成五，中部及南部縣市好評分別降至七成與六成八。

民眾不滿意自來水水質的原因，五成九反映有雜質，比率最高，另有兩成四反映硬度較高，一成四表示有氯氣味道，一成九反映其他異味。調查也顯示，不論是否滿意自來水水質，安裝淨水器或濾水器已相當普遍。全台有六成五民眾家中有安裝相關設備，三成四未安裝，百分之一不清楚。

調查於三月十六至廿一日進行，成功訪問了一○七四位廿歲以上民眾，另六一九人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三個百分點內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權。