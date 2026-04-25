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愛肝達人站／怎麼年輕時太太肚子大，年老時老公肚子大？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老朋友見面，總少不了互相調侃。

有人笑著拍對方肚子：「奇怪，年輕時老看到你太太肚子大，怎麼現在換你肚子比她還大？」

一句玩笑，道盡人生。

年輕時，太太肚子大，多半是懷孕，是生命的喜訊。那樣的「大肚子」，帶著期待，也帶著幸福，是家庭成長的象徵。但歲月一轉，中年以後，太太不再懷孕，身形逐漸恢復；反倒是先生的肚子，悄悄隆起，像長期定存，穩定累積。

原因其實很現實。男人到了中年，忙著打拚事業，應酬頻繁，吃得多、動得少，壓力大、睡得短。年輕時能消耗的熱量，如今一點一滴留在身上。薪水未必翻倍，腰圍卻先誠實成長，「中廣型身材」於是成了共同語言。

問題是，肚子大，從來不只是外觀。多餘的熱量會轉成脂肪，堆在皮下，也會深入內臟，尤其是肝臟，形成脂肪肝。肝細胞內堆滿脂肪，看似無聲無息，卻可能逐漸引發發炎、纖維化，甚至走向肝硬化肝癌。近年來，台灣這類疾病的比率確實逐漸增加。

更隱形的風險，是血管裡的脂肪。它們不像肚皮那樣看得見，卻會慢慢堆積在心血管與腦血管，一旦阻塞，帶來的不是一句「發福」，而是心肌梗塞或腦中風。

再加上肥胖常伴隨睡眠呼吸中止，夜裡鼾聲如雷，氧氣卻不足，長期下來，連記憶力與心肺功能都會受到影響。

換句話說，年輕時太太肚子大，是迎接新生命；中年後老公肚子大，往往是把壓力、應酬與懶得動，一起養進了身體。

古人欣賞楊貴妃的豐腴，不愛趙飛燕的纖細，有其時代背景；現代人追求剛剛好，其實不是只為好看，而是更理解健康的代價。

畢竟，肚子愈大，健康的空間就可能愈小。

最理想的夫妻相，不是一起發福，而是一起變老、一起散步——肚子不用太大，笑容剛剛好。

●肝病防治學術基金會「高雄市杉林區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年5月1日(五)

點按看活動訊息

肝臟 脂肪肝 肝癌 肝硬化

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