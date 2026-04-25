院長講堂／國軍台中總醫院院長施宇隆走動式管理 邁向重度急救責任醫院

軍醫生涯逾30年的陸軍軍醫少將施宇隆，是國際肝病領域專家，2024年8月接掌國軍台中總醫院院長，肩負轉型升級的重任。隨著年初斥資24億元打造急重症大樓啟用，施宇隆以走動式管理，帶領團隊朝「重度急救責任醫院」的目標邁進。

施宇隆出生於小康家庭，因為「當醫師可以救人一命」，從小立志從醫，就讀師大附中期間，在軍訓教官鼓勵下，考上國防醫學院醫學系。

分科實習時，施宇隆遇到國內知名消化內科權威、現任台北慈濟醫院院長（時任三總腸胃科主任）趙有誠「視病猶親」的情懷與研究啟發，選擇當內科醫師，專精於肝膽腸胃科領域，包括肝炎、脂肪肝、肝硬化與肝癌等肝病診治，以及腸胃道疾病診治。

國軍台中總醫院院長施宇隆（左）長期致力於軍醫人才培育與教學制度優化。圖／施宇隆提供

致力培育軍醫人才

施宇隆還曾赴美國耶魯大學藥理學院擔任訪問學者，探討中草藥應用於肝癌的病理機制與潛在治療策略。回國後，持續研究基因甲基化在癌症發展與轉移中的關鍵作用，以及天然化合物改善脂肪性肝炎相關研究，累計發表學術論文超過110篇，具國際醫學研究貢獻。他更積極參與臨床教學與住院醫師訓練，長期致力於軍醫人才培育與教學制度優化。

「敬業當責、謙卑學習、換位思考」是施宇隆的人生哲學。敬業當責，是對醫者使命的承諾；謙卑學習，是在日新月異的醫學領域保持開放的心態，才能與時俱進，引領團隊迎向挑戰；換位思考，就能做出更有同理心與溫度的決策。這3項價值相輔相成，構築出團結、有愛、專業的醫療環境。

施宇隆與院區內醫療大樓前方草坪公共藝術「我與狗」合影。記者趙容萱／攝影

經營管理3大主軸

「領導者應僕人式領導、走動式管理。」施宇隆會固定和同仁座談，深入第一線聆聽醫護人員與病患的心聲，重視員工福祉與團隊凝聚，致力建立正向溝通、共識領導的管理文化。

面對全球醫療轉型的浪潮，施宇隆對於國軍台中總醫院的經營管理，提出「軍民整合×智慧醫療×永續ESG」3大主軸。

1.深化軍民整合與防疫應變：曾任國防部軍醫局衛保處及陸勤部軍醫處處長的施宇隆，深刻體認「軍醫院需兼顧戰備醫療與民眾健康」，因此致力推動軍民整合，延續疫情期間應變經驗，發展更高效率的防疫及緊急醫療機制。醫院除負責中部縣市軍醫任務，也長期服務地方民眾，推動長照、促進社區健康及設立兒童發展聯合評估中心。

2.智慧醫療轉型：醫院導入AI診斷輔助系統、智慧病房管理平台、智能藥事服務系統、電子病歷整合與大數據分析，並規畫遠距醫療、影像即時傳輸與雲端報告查詢功能。主要目標為「智慧化與賦能」，著重於醫護工作流程的優化、智慧手術室功能化；生成式護理紀錄，則可以減少護理人員每日填寫交班報告、病人紀錄等時間。

3.永續ESG實踐：落實綠色醫院理念，推動節能設備、智慧水電監控系統，減少碳足跡。已通過ISO 50001能源管理系統，完成醫院首次碳盤查及第三方認證作業，持續推動節能設備更新與綠色採購。

國軍台中總醫院院長施宇隆參加馬拉松比賽。圖／施宇隆提供

養生7招兼顧身心

施宇隆也分享7招養生之道：

1.運動習慣：有機會就快走、跑步，每周安排羽球活動，每月固定和大學同學球敘逾10年，維繫同學感情並保持良好體力。

2.飲食原則：控制體重，飲食均衡。八分飽，避免暴飲暴食。

3.情緒管理、壓力釋放：有個人嗜好，例如歌唱、聽音樂、彈奏吹奏樂器等。

4.積極、正向心態：以正向的心態面對生活中的挑戰，並適時與家人分享和交流，能幫助維持心理健康，進而促進身體健康。

5.時間管理：要求自身作息規律、開會準時。善用獨處時段思考與規畫，省思自身、審視行為、調整內心。

6.陽光、空氣、水：所有生物皆同。

7.定期健康檢查：過去預防勝於治療，現在治療與預防並重。

施宇隆

●年齡：57歲

●專長：肝膽腸胃科領域，涵蓋肝炎、脂肪肝、肝硬化與肝癌等肝病診治，腸胃道疾病的內視鏡診斷與治療

●現職：國軍台中總醫院院長、三軍總醫院肝膽腸胃科兼任主治醫師、台灣肝癌醫學會理事、中華民國公立醫院協會監事

●學歷：國防醫學院（現為國防醫學大學）醫學系學士、國防醫學大學醫學科學研究所博士、美國耶魯大學藥理學院訪問學者

●經歷：三軍總醫院肝膽腸胃科主任、三軍總醫院澎湖分院院長、國防部軍醫局衛勤保健處處長、陸勤部軍醫處處長

●給病人的一句話：過去「預防勝於治療」，現在「治療與預防並重」。