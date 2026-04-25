河好如初／水從哪來？高中生寫App溯源

本報民調發現，有六成受訪者不清楚家中自來水來源，卻有近五成三的受訪者想下載App查看居住地區的自來水質與取水口資訊。其實台水官網可以查詢，而國立中科實驗高中高二學生姚得樂也自行開發一套「你家的水，從哪裡來？」App，協助民眾了解日常用水來源。

在「您家的水，從哪裡來？」App中，使用者只要透過下拉選單，選取所在的縣市、行政區，再輸入路段，下方會顯示該區自來水來自哪條河，以及同一水源的供水區域。

姚得樂說，應用程式的資訊全部來自水公司及網路上的開放資料。多數人把扭開水龍頭就湧出自來水視為理所當然，卻很少追問自來水從何而來，當人們更清楚水的來源，就會更關心河川。在生活中也能落實節水、減少汙染，這也是自己開發此應用程式的動機。

姚得樂利用每天晚自習時研究開發App。他說，AI普及，技術門檻已降低，真正關鍵在於創意發想與問題意識。開發App之餘，也喜歡文學創作，並於校外競賽中嶄露頭角，散文曾榮獲武陵文教基金會高中生文學獎第一名，新詩亦獲得第二名。

「你家的水，從哪裡來？」網址：https://re-river-watersourcesearch-6lg3.vercel.app/

台水公司官網的平均水質及水質即時資訊可以供民眾查詢平均水質：https://www.water.gov.tw/ch/WaterQuality?nodeId=4631

水質即時資訊：https://web.water.gov.tw/wq/