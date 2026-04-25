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河好如初／官員：汙水下水道普及未過半

聯合報／ 記者邱文通／台北報導

座談會昨天邀集產官學界，共同探討水質管理、下水道建設與水資源永續議題。內政部國土管理署下水道建設組副組長周世銘表示，目前全國已建置九十五處汙水系統、八十四座水資源回收中心，並推動再生水供應產業使用。

周世銘指出，技術並非最大困難，真正挑戰在於地方溝通與民眾接受度。目前全國汙水下水道普及率約百分之四十二，仍有提升空間。昨登場的「如何喝一杯乾淨水」座談會，由聯合報永續長羅國俊主持，與會者包括清大教授周秀專、周世銘、台灣自來水公司副總經理武經文、立委林沛祥、林岱樺及台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝等人。

周秀專說，水治理應由上游到下游整體思考，台北已具示範性，如何推廣至其他縣市仍是關鍵。武經文說明，台水公司每日供應超過七百萬噸符合飲用標準的自來水，雖長期未調整水價而面臨虧損，仍持續投入水質監測與管網改善。他強調，水源保護需中央與地方合作。

林沛祥以基隆水汙染事件為例，指出問題關鍵在於監測設備老舊、資訊不透明及中央地方協調不足。建議強化即時監測、資訊公開與跨單位合作，提升應變效率與民眾信任。

彭桂枝從公民角度指出，「乾淨水」不只是水質標準，更是治理能力的體現；讓民眾了解水源與管理方式，才能提升公共參與。

羅國俊總結表示，面對氣候變遷與水資源壓力，需結合制度、工程與社會溝通，才能確保台灣水環境永續發展。

清大 聯合報 林沛祥

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