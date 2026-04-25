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河好如初／專家：先洗水塔再談淨水器

聯合報／ 記者陳美萍／台北報導
台大公衛系教授王根樹告訴民眾可依三步驟判斷是否需裝淨水器。記者蔡宗儒／攝影 徐柏棻
台大公衛系教授王根樹告訴民眾可依三步驟判斷是否需裝淨水器。記者蔡宗儒／攝影 徐柏棻

台北市自來水水質已達生飲標準，公園及自來水園區皆設有直飲台，但多數民眾仍不敢直接打開家中水龍頭喝水。關鍵問題不在水廠，而在家中的水塔。

台北市副市長張溫德指出，水廠出來的水合格率逾百分之九十九，但到了民眾家中卻剩不到百分之七十，主因是「水錶後」屬於家戶維護責任範圍。只要水塔按時清洗，水質就是安全的，不需過度依賴淨水器。他強調，許多淨水器主打的其實是冰水、熱水等便利功能，過濾反而變成附加。

台大公衛系教授王根樹建議，民眾可依三步驟判斷是否需裝淨水器：首先確認水質是否真的不乾淨，可直接致電自來水公司；其次確認家中使用的是自來水、井水或山泉水，若是後者，建議先送驗再選購合適的淨水器；最後釐清裝淨水器的目的是為了口感還是健康，並諮詢專業人士，避免花冤枉錢。

此外，若懷疑水質出現異狀，王根樹傳授四步驟自保：先判斷是否為自家水塔問題，如剛清洗完有濁物為正常現象；確認水塔無虞後，撥打水費單上的服務電話詢問自來水事業單位；仍不放心可通報環保局稽查汙染源；確定汙染排除後，記得放水讓乾淨水流進家中管線及水塔。

王根樹也分享一個真實案例：台北市曾有位民眾覺得水喝起來怪怪的，經自來水公司檢查後發現，因以前水較髒，剛清洗完水塔後水質變得太乾淨，一時反而喝不習慣。

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