河好如初／水費單揭露水履歷 才能飲水思源

根據本報所做的用水習慣大調查，六成的受訪者不清楚家裡的自來水來自哪條河？哪個水庫？也不清楚居住的縣市是否設有水庫？在資訊取得極為便利的今日，這麼高的比率不容忽視。就像上超市買食品不問品牌、不看成分、不知產地，甚至忽略有效期限，實非理性精明的消費行為。

對水源的陌生，源自長期的忽略。當民眾不知道自家的水來自哪條河、哪個水庫，自然無法與河川產生連結，對河川遭到汙染也會無動於衷，不知道河川也有生命，也會生病。若大家都覺得河川保育事不關己，河川生態一旦受損，受害的還是自己。

面對日益複雜的水源汙染問題，若要提升自來水廠處理能力與水質標準，而需增加費用時，半數受訪者認為應由政府負擔、二成四認為應由企業負擔，不到一成六支持調高水價，反映多數人對水資源成本認知偏低。

當家方知柴米貴，人們對物價變動相當敏感，但水價長期維持低廉，反易讓人忽略其背後的處理、輸送與維護成本。水價便宜並不意味可以降低水質安全標準，反而更需資訊透明為基礎。若能明白揭露飲用水的出處與處理流程，讓民眾了解家中的自來水來之不易，未來若要調整水價，也更易形成社會共識。

六成七的受訪者希望水費單上能明列自來水的來源，顯示民眾對資訊透明抱持高度期待，希望透過這次民調和對談，成功推動在水費單上標註自來水的履歷，讓民眾飲水思源。對自來水單位而言，這只是制度設計調整，卻是連結民眾與河川的重要一步。

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