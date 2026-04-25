河好如初／ 近9成國人拒漲水費 寧願花錢裝淨水器

由東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會及聯合報系共同主辦的「如何喝一杯乾淨水」座談會，昨天下午在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉行，吸引一百多名關心水資源與公共政策的民眾參加。記者蔡宗儒／攝影

要讓民眾知水惜水，進而護水，必須先從資訊透明做起，然而台灣水價太低廉，不利於提升自來水的品質。台灣自來水公司副總經理兼發言人武經文表示，水價是否調整，自來水公司會持續傾聽各界意見，目前還沒有調整水價的規畫。

由東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會及聯合報系共同主辦的「如何喝一杯乾淨水」座談會，昨天下午在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉行，會中除公布聯合報系民調中心針對全台民眾用水習慣所做的大型民調結果，也請來台灣自來水公司、內政部國土管理署、立法委員林岱樺、林沛祥、乾淨水聯盟與東海大學研發長林惠真等學者專家針對取水安全進行座談，吸引一百多名關心水資源與公共政策的民眾參加。

聯合行銷研究公司（聯合報系民調中心）總經理周祖誠說明全民用水習慣及自來水知識的問卷調查結果。聯合報基隆市駐地記者邱瑞杰從目擊者的視角，說明去年底影響基隆市及新北市汐止地區十多萬戶用水安全的基隆河汙染事件。

曾在民國八十七年做過民眾用水習慣問卷調查的台大公共衛生系教授王根樹，發現卅年前還有百分之四十四的受訪者同意調高水價，如今只有不到一成六的受訪者同意調整水價。

王根樹說，南韓首爾的水價曾經和台灣並列全世界水費最便宜的地區，如今首爾的水價是台灣的兩倍。

王根樹說，台灣家庭安裝逆滲透淨水器的比率是全世界最高，台灣人寧可花費高價安裝逆滲透淨水器，卻不願調漲一點水費來提升自來水品質，算盤打得不夠精。

家中生活用水主要來源 製表／聯合報系民意調查中心

台水公司副總武經文說，自來水平均成本高於單價，水公司去年虧了五十億元，今年預估虧七十億元，很感謝立委林岱樺在立院財委會上替水公司爭取公務預算。

不過武經文表示，調整水價涉及物價波動、對工商衝擊，及民眾接受度，自來水公司持續傾聽各界聲音，但目前沒有規畫。

此外，民調發現，有六成民眾希望在水費單上標示自來水的來源，武經文說，自來水淨水廠有時會混合不同來源的水，不太容易表達在水費單上，有時又會因為特殊事件用水來源有變化，但可以先從單一水源的供水區，例如屏東縣有六鄉鎮是吃牡丹水庫的水，透過不造成誤解的方式呈現。

立委林岱樺建議，自來水公司應建立從取水到配水端的App。乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝認為要把民眾帶到取水口，才能建立民眾知水、惜水、護水的觀念。