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新版指引CPR按壓將改統一至少5公分 最快明年上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

民眾版心肺復甦術（ＣＰＲ）參考指引自二○二一年公告後未再修正，隨國際最新指引於去年底更新，國內也啟動修訂作業。根據最新調查，依規定ＣＰＲ按壓深度需達五公分，但多數民眾實際按壓深度皆不足，而按壓深度正是急救成敗關鍵，專家建議以更簡化、更直覺的指引提升急救效益，新版規定預計送衛福部審查，衛福部醫事司指出，最快明年上路。

立法院厚生會成立的全民ＣＰＲ委員會指出，現行ＣＰＲ建議成人胸部按壓深度為五至六公分，兒童約五公分、嬰兒約四公分，但研究顯示，即使提供指導，多數民眾仍難達標。

昨會議決議，未來成人及兒童按壓深度將統一調整為「至少五公分」，全民ＣＰＲ委員會主委馬惠明表示，考量多數人難達標，若再設上限，恐加深疑慮，因此採較具彈性的表述。

此外，針對兒童與成人區分標準，國際建議改以青春期性徵判斷，但委員認為實務上不易辨識，且與ＣＰＲ搭配的自動體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ）貼片仍以八歲為界，決議維持現行年齡區分，並增註體型較大的兒童可採雙手按壓，強調「深度優先」。

按壓吹氣比例未來無論年齡等條件都統一為卅比二；求救時機從現行搶救嬰幼兒童須先做五個循環ＣＰＲ再打一一九，改為先求救。

衛福部 CPR AED

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