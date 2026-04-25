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健康你我他／「菜根譚」如良師 勉人奮發也教人淡泊

聯合報／ 文／郝至順（中市西屯）
閱讀「菜根譚」使我多一分從容，保有一分清醒。圖／郝至順提供
閱讀「菜根譚」使我多一分從容，保有一分清醒。圖／郝至順提供

夜深人靜，一盞燈、一冊書，是我一天之中最安穩的時刻。幾年前開始養成睡前閱讀的習慣，無論白日多麼紛擾，翻開書頁的那一刻，心便慢慢沉靜下來，彷彿在字裡行間找到歸處。

我的閱讀興趣廣泛，從古籍經典、歷史傳記，到文學小品、科技新知，甚至烹飪旅遊之書，皆樂於涉獵。書籍如窗，讓我在有限的人生裡，看見更寬廣的世界，也在不同觀點中，不斷反思自我。

眾多書中，最令我反覆品味的，是「菜根譚」。其文辭平易，卻蘊含深刻的人生智慧：順境時知節制，逆境中守本心；既勉人奮發，也教人淡泊。書中融會儒、釋、道三家思想，既可為修身之鏡，亦可作處世之準。每次翻閱，總能在隻字片語中獲得啟發，心境也隨之澄明。

閱讀「菜根譚」，使我在起伏之中多一分從容，在喧囂之中保有一分清醒。它不只是古籍，更像一位無聲的良師，長伴左右，潤物無聲。

對我而言，閱讀不僅是知識的累積，更是心靈的滋養，也有助於寫作。

書香相隨，思緒沉澱，眼界開展，內心也因此保有活力。歲月或許流轉不息，但在閱讀之中，心境常新。

書香為伴，歲月不老。願更多人於書中尋得寧靜與力量，使生命在時光裡依然溫潤而長青。

人生 旅遊 閱讀 烹飪 科技

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