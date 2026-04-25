數位陷阱！家扶調查近16％兒少 願拿私照換遊戲裝備

家扶基金會昨發布「兒少數位安全調查」，發現網路常見的「誘惑陷阱」，在選擇與對方互動的兒少中，逾三成兒少若遇免費限量裝備邀約，會願意加對方LINE，二成九會與對方私聊，若對方以交換條件誘使兒少傳私密照，更有近一成六的兒少表達會傳送自己的私密照。

據衛福部統計，近五年兒少性剝削案件運用網路犯罪占比高達七成，通報被害人由二○二○年的一六九一人，成長至二○二四年四五八二人，五年成長率高達百分之一一一點八三。

家扶針對九歲至未滿十八歲的兒少進行調查，發現百分之七十四點四八的兒少會使用社群媒體，逾三成兒少會加「網路上認識的人」，甚至有百分之四點六三會加「不認識的人」為好友。

調查設計陷阱題組，在線上遊戲情境，在選擇與對方互動的兒少中，面對「免費限量裝備」誘餌，百分之卅一點三五的兒少會選擇加對方LINE，百分之廿九點二三會與對方私聊。若對方以交換條件誘使兒少傳私密照，有百分之十五點九一表示可能會傳自己私密照。調查也發現，百分之卅三點三三的兒少曾被索取個人資料。

親子專家趙逸帆說，家長應協助孩子建立數位身體界線，包括討論隱私資訊與公開範圍、了解與選擇合適平台、培養好友審核與拒絕陌生邀請的能力，並建立求助管道與信任關係，若不幸遇網路脅迫，一定要主動求助。

成人偷拍倍數成長

除了兒少恐深陷性影像剝削，國內性影像偷拍案件劇增，成人也深受其害，衛福部性影像中心去年受理一五二一名受害者申訴，較前年暴增百分之四十六，其中，成人案件呈「倍數」增加。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，面對私密影像被偷拍，現行求助機制多僅能單點回應，每個窗口都僅能處理單一行為，無完整且持續性的處理機制，使受害者恐愈求助愈無助。

暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲認為，台灣應比照南韓，建立「數位性犯罪被害者支援中心」提供一站式整合服務，涵蓋影像下架與預防上傳、持續監測、同步處理跟蹤騷擾與脅迫，並支持被害人長期復原。

衛福部保護司長郭彩榕回應，性影像被害人需求涵蓋下架影像、社工協助及警政追訴，雖各單位未集中辦公，但已透過網絡串聯，目前報案時也可由社工陪同，已具一站式服務精神。