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22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

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22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

聯合新聞網／ 台北訊
04/24-22:56臺灣東部海域發生規模4.4有感地震
04/24-22:56臺灣東部海域發生規模4.4有感地震

2026年4月24日22時56分，臺灣東部海域發生規模4.4的淺層地震，震源深度約55.7公里。根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府東南東方約29.7公里。此次地震屬於淺層地震，釋放出中等規模能量，搖晃感在臺灣東部多個地區有明顯感受。

最大震度3級地區：宜蘭縣

宜蘭縣南澳地區感受到最大震度3級，屬於弱震等級，幾乎所有民眾都可感受到搖晃。此級地震通常會使房屋產生震動，碗盤或門窗發出聲響，靜止汽車會明顯搖動。建議民眾保持冷靜，依照防震守則「趴下、掩護、穩住」以保障自身安全。地震後應檢查家中結構安全，防範餘震可能帶來的影響。

最大震度2級地區：花蓮縣、新北市、臺北市

花蓮縣、新北市及臺北市則感受2級震度，屬輕震，部分民眾會感覺搖晃，懸掛物輕微擺動，靜止車輛稍有晃動。此時民眾可提高警覺，避免驚慌，持續關注官方消息及後續震情。

最大震度1級地區：桃園市、新竹縣、南投縣、臺中市

桃園市、新竹縣、南投縣及臺中市等地震度為1級，為微震，僅在靜止狀態下民眾可能察覺些微搖晃，基本無安全威脅。平時仍應做好防震準備，增進自我保護能力。

此次地震提醒民眾，地震來臨時務必遵守基本防震守則，包括立即趴下掩護，遠離窗戶及重物，確保安全。地震後檢查瓦斯及電力設備，注意多次餘震可能發生，維持警覺並聽從官方指示是保障安全的重要關鍵。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭縣

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