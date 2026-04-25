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醫病之間／瘋媽祖疏忽血糖控制 血濃如糖漿險送命

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
郭姓婦人隨白沙屯媽祖進香，沿路享用點心卻忘了按時服用糖尿病藥物與施打胰島素，差點送命。圖／大甲李綜合醫院提供
郭姓婦人隨白沙屯媽祖進香，沿路享用點心卻忘了按時服用糖尿病藥物與施打胰島素，差點送命。圖／大甲李綜合醫院提供

四月瘋媽祖吸引大批信眾，不過慢性病患者若未妥善控管飲食與用藥，恐釀嚴重後果。一名五十三歲郭姓婦人隨香南下，未按時施打胰島素，加上攝取甜粽、紅豆餅與糖果等高糖點心，導致血糖失控飆升，引發糖尿病酮酸中毒，昏迷休克送醫搶救。

大甲李綜合醫院表示，郭婦在醫院擔任看護，休假自桃園參與進香活動，因行程緊湊長時間徒步，加上飲食不規律與疏忽用藥，血糖無法正常代謝而急遽惡化。她在出現劇烈頭暈、體力不支後求助，隨即昏厥，送醫時已呈休克狀態。

抽血檢查顯示，其血糖值高達一千八百毫克每百毫升，約為正常上限的七點二倍，血液濃稠如糖漿，醫療團隊診斷為嚴重糖尿病酮酸中毒。

腎臟科醫師陳采峯說，糖尿病酮酸中毒為急性致命併發症，主因胰島素不足，使葡萄糖無法進入細胞利用，身體轉而分解脂肪產生酮體，導致血液酸化。若再加上進香過程水分攝取不足，血液濃縮會使病情更加惡化，嚴重恐引發多重器官衰竭或急性腎衰竭。

患者送抵後立即安排入住加護病房，透過靜脈注射胰島素與補充電解質治療，並持續監測生命徵象與腎功能，經三天治療後血糖才逐步回穩。

醫師提醒，慢性病患者參與長途進香務必規律用藥，切勿因活動或走路增加而自行減藥，並應隨身攜帶藥物與足夠水分，避免攝取過多高糖點心，以防血糖劇烈波動。

郭婦表示，這次經歷猶如生死關頭，出院後第一件事就是感謝媽祖保佑，未來若再參與進香，將更謹慎控制身體狀況「藥一定要按時吃」。

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