快訊

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

羅生門？賴總統出訪史瓦帝尼受阻 專家曝這國從未同意飛航許可

聽新聞
0:00 / 0:00

馬偕醫療團7度赴烏克蘭義診 攜手賑災基金會捐醫療車

中央社／ 利維夫24日專電

台灣馬偕紀念醫院醫療團近日第7度前往烏克蘭執行義診與醫療教育任務，並與台灣財團法人賑災基金會合作，捐贈3輛醫療車輛及相關設備，未來將深入烏克蘭各地，為平民與軍人提供醫療服務。

此次醫療團由中醫、心臟科、牙科及眼科等醫師組成，展開為期10天的行程。團長、國際醫療中心主任蔡維德與賑災基金會代表等人，22日在利維夫（Lviv）市政廳前廣場舉行簡單捐贈儀式。

蔡維德表示，3輛醫療車輛包括牙科醫療車、一般醫療車與行動醫療團公務車，以及超音波等器材，展現醫療團長期投入烏克蘭醫療援助的決心，未來透過自有車隊可提升行動持續性，並可在非任務期間提供其他醫療團體使用，以擴大效益。

賑災基金會副執行長江美誼指出，此為基金會首度參與國際人道醫療援助海外計畫，自2023年啟動以來，除支援馬偕醫療團義診外，亦協助10名傷兵與平民裝配義肢及復健，並為另10人提供心理復健服務；連同本次醫療車捐贈，總經費約新台幣2500萬元。

江美誼表示，到訪期間與當地平民及傷兵互動深刻，對方在尋求醫療協助過程中，也傾訴戰爭帶來的壓力與恐懼，但仍表達為國家奮鬥的意志，令人印象深刻。

她指出，「烏克蘭的處境跟台灣在國際社會上被看待的處境，其實真的非常雷同。」她也看見民間國際醫療援助的潛力，未來不排除持續合作。

利維夫市人道事務副市長庫利尼奇（IrynaKulynych）到場參與儀式時表示，對台灣政府與民間長期提供的協助深表感謝，「（捐贈行為）難以言喻，只能用心感受。」她指出，在戰事持續之際，當前最迫切需求為傷兵與平民的身心復健，以及應對即將到來的冬季挑戰。

長期與馬偕合作的烏克蘭志工組織「基督教醫療協會」（Christian Medical Association）負責接收醫療車輛。協會主席米霍維奇（Rudi Myhovych）表示，當地牙科醫療需求殷切，醫療車將有助緩解服務缺口，目前也已接獲北部蘇米市（Sumy）邀請。

俄烏戰事持續延燒，賑災基金會於戰事初期曾募得約新台幣9億元，並與立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克及捷克等國政府及國際人道組織合作，協助安置烏克蘭難民，並提供相關人道援助。

烏克蘭 行程 賑災基金會

延伸閱讀

高榮澎湖巡迴義診啟動 東南水泥捐贈幼兒園交通車

相關新聞

大雷雨狂炸高雄市！3地區最受影響 慎防強風和閃電落雷

中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續至上午8時5分，有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。影響地區：高雄市路竹區、永安區、彌陀區。

日籍旅客返國確診麻疹 高雄掌握1接觸者啟動列管追蹤

一名30多歲日籍旅客來台旅遊，上周返日確診麻疹，一高雄市民因與他同機被匡列為接觸者，衛生局表示，已掌握該市民仍在日本旅遊，預計26日返台，返國入境將啟動追蹤監測。

避免重複陳述⋯婦團籲影像性暴力「一站式服務」 衛福部回應了

為避免影像性暴力被害人在不同機構間反覆陳述創傷，現代婦女基金會呼籲政府，呼籲仿效南韓，建構以被害者為中心「一站式服務」。對此，衛福部保護司司長郭彩榕指出，現行性影像中心人員、家防中心社工、警政單位雖不在同一處辦公，但網絡間彼此串連，性影像中心會將需要服務的個案轉給家防中心，被害人至警局製作筆錄時，社工也會陪同，某程度已落實一站式服務精神。

衛福部與法界對話 擬修「社工師法」社工故意才負刑責、設鑑定委員會

剴剴案社工陳尚潔被台北地院判刑2年，為國內首例社工因保證人身分被判刑案例。衛福部今邀社工學界、司法院、法務部及學者，就社工司法責任進行討論。衛福部次長呂建德說，將與北、中、南、東4區社工座談後，於立法院下一會期前，提出「社工師法」修正，比照「醫療法」精神，社工故意，或過失且違反專業義務時，才需負刑事、民事責任，另將設置相關案件鑑定委員會。

明中南部防雷雨！把握周末各地轉晴回溫 下周再迎一波鋒面通過

氣象署今天表示，明天鋒面減弱，但受華南雲雨區影響，各地仍有局部短暫陣雨，中南部較明顯，慎防雷雨；26日及27日各地轉晴到...

CPR按壓深度至少5公分…調查指民眾普遍壓不到 CPR參考指引要修了

台灣民眾版心肺復甦術參考指引自2021年公告至今未修正，國際最新指引去年底上路，近期國內也同步修正，將所有流程簡化，特別是胸部按壓的深度，現行分為成人與兒童，建議成人按壓深度為五公分、兒童不超過六公分，未受過專業訓練的民眾，常常會搞不清楚狀況，深度的限制也讓民眾「不敢用力壓」，失去搶救的效力，此次統一對象建議按壓深度至少要五公分，新版最快近期送至衛福部，並於明年上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。