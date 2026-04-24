馬偕醫療團7度赴烏克蘭義診 攜手賑災基金會捐醫療車

台灣馬偕紀念醫院醫療團近日第7度前往烏克蘭執行義診與醫療教育任務，並與台灣財團法人賑災基金會合作，捐贈3輛醫療車輛及相關設備，未來將深入烏克蘭各地，為平民與軍人提供醫療服務。

此次醫療團由中醫、心臟科、牙科及眼科等醫師組成，展開為期10天的行程。團長、國際醫療中心主任蔡維德與賑災基金會代表等人，22日在利維夫（Lviv）市政廳前廣場舉行簡單捐贈儀式。

蔡維德表示，3輛醫療車輛包括牙科醫療車、一般醫療車與行動醫療團公務車，以及超音波等器材，展現醫療團長期投入烏克蘭醫療援助的決心，未來透過自有車隊可提升行動持續性，並可在非任務期間提供其他醫療團體使用，以擴大效益。

賑災基金會副執行長江美誼指出，此為基金會首度參與國際人道醫療援助海外計畫，自2023年啟動以來，除支援馬偕醫療團義診外，亦協助10名傷兵與平民裝配義肢及復健，並為另10人提供心理復健服務；連同本次醫療車捐贈，總經費約新台幣2500萬元。

江美誼表示，到訪期間與當地平民及傷兵互動深刻，對方在尋求醫療協助過程中，也傾訴戰爭帶來的壓力與恐懼，但仍表達為國家奮鬥的意志，令人印象深刻。

她指出，「烏克蘭的處境跟台灣在國際社會上被看待的處境，其實真的非常雷同。」她也看見民間國際醫療援助的潛力，未來不排除持續合作。

利維夫市人道事務副市長庫利尼奇（IrynaKulynych）到場參與儀式時表示，對台灣政府與民間長期提供的協助深表感謝，「（捐贈行為）難以言喻，只能用心感受。」她指出，在戰事持續之際，當前最迫切需求為傷兵與平民的身心復健，以及應對即將到來的冬季挑戰。

長期與馬偕合作的烏克蘭志工組織「基督教醫療協會」（Christian Medical Association）負責接收醫療車輛。協會主席米霍維奇（Rudi Myhovych）表示，當地牙科醫療需求殷切，醫療車將有助緩解服務缺口，目前也已接獲北部蘇米市（Sumy）邀請。

俄烏戰事持續延燒，賑災基金會於戰事初期曾募得約新台幣9億元，並與立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克及捷克等國政府及國際人道組織合作，協助安置烏克蘭難民，並提供相關人道援助。