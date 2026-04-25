橘世代／【悲傷療癒──喪寵之痛】喪寵哀傷個案增 專業諮商需求大

將「喪寵哀傷」列為專業、做為服務項目的心理師極為少見，謐時光心理諮商所陳靜平就是其一。

陳靜平觀察，因喪寵來求助的個案雖然仍是少數，卻有逐年增加的趨勢。她成為心理師執業邁入第四年，單純以「喪寵」為主訴而來求助的個案總共不到十例。執業的第一年僅有一例，第二年掛零，但去年開始有較明顯的增加，數量超過五例，值得注意的是，開始出現男性個案前來尋求協助。

更早之前，二○一七年當她還在念諮商所時，「團體諮商」課程要求每個學生開設一個團體諮商為作業，當時已經關心喪寵議題的她開了喪寵主題的團體。原先預定招收六到十人的團體，報名網頁僅開放了二十個小時，就湧入了十六人報名，極大的潛在需求是她始料未及，趕緊關閉網頁進行面談篩選。

陳靜平感受到，關於人和毛孩的道別，有些隱而不顯的龐大需求，正等待專業接住。但或許專業並不一定以傳統的諮商框架出現。

為了讓自己在心理師的專業上可協助更多飼主，過去陳靜平還曾擔任過動物醫院的「獸醫助理」。

她取得「動物醫事人員認證」，在院內除了協助掛號、配藥與說明用藥外，更結合自身的心理專業，在獸醫的配合下，扮演類似「動物社工」或「駐院心理師」的角色，適時關懷需要心理支持的飼主。