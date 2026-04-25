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橘世代／【悲傷療癒──喪寵之痛】傾聽他們 別催著再養一隻

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

振興醫院銀光學苑主任袁瑋去年七月送走了心愛的狗孩「球球」，現在談起與球球互相陪的那十七年，以及初相遇的場景，袁瑋還是會流淚。

球球是隻瑪爾濟斯犬，晚年受心臟病之苦，球球生命最後的九個月，癲癇嚴重，袁瑋夜裡就打地鋪睡地板陪球球，方便隨時應對牠癲癇發作時餵藥。最後球球以安樂死的方式離開，雖然這是在多方評估後才下的決定，但袁瑋對此仍充滿罪惡感。

球球離開後，袁瑋買了一個抱枕，她説，「很軟，像抱著球球」。她和家人留下幾件球球前穿起來很好看的衣服，為家裡的填充玩偶穿上，讓牠的身影以另一種形式留存。更重要的是，有人可以理解她的悲傷，袁瑋與有類似經歷的護理師同事及病人相互分享、彼此支持，共同走過這段艱難時期。

從邂逅到告別，她親身擁有過毛孩純粹的愛、走過喪寵的哀傷，對於病人的相仿經歷，也更能感同身受。

寵物離世，悲傷往往不亞於失去親人，甚至可能因外界不理解而更沉重。袁瑋建議身邊的人藉以下方式提供支持：

一、純粹的傾聽，允許悲傷存在：就算是沒有養過寵物的人，也不需要證明自己「完全懂」，只要願意傾聽、不批判，允許對方真實表達悲傷，本身就具有極大的力量。

二、分享相近的經歷：曾經有照顧高齡寵物或喪寵經驗者，不妨適度適度分享自身經驗，或許能減輕對方的孤單感，讓他們知道自己的痛是被理解的。

三、勿急於催促飼養新寵物：別為轉移注意力而勸他們再養一隻寵物。每個人處理悲傷的節奏不同，太快迎接新生命可能會讓當事人產生「背叛」的罪惡感。特別是高齡長輩，須審慎評估其年紀、體力負擔及半夜照顧的需求，確認當事人真的「準備好了」，且有足夠的支援網絡再做決定。

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