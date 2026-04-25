橘世代／【悲傷療癒──喪寵之痛】喪寵之痛 是被剝奪的悲傷

「舊的不去新的不來」、「不過是死了一隻狗」、「再養一隻就好了」、「怎麼還在難過？」當親如家人的毛孩過世，親友看著總是心情低落、常哭紅腫雙眼的你，脫口而出的安慰話語卻如此令人生氣。這樣的經歷，失去過毛孩的飼主或許不陌生。

謐時光心理諮商所諮商心理師陳靜平的專長之一是「喪寵哀傷輔導」，做過喪親也做喪寵的哀傷輔導，陳靜平認為，一樣是失去摯愛，喪寵有些獨特性。

陳靜平指出，最顯而易見的是，喪寵之痛是一種「被剝奪的悲傷」。親人過世通常會得到社會的理解，但喪寵往往是不被社會認可的失落事件。除了親友不恰當的安慰，多數職場也無法理解，飼主往往只能請半天假匆忙處理火化，下午就必須銷假上班。這種難以對同事、朋友甚至家人訴說的狀態，讓飼主失去宣洩出口，感到孤立無援。

進行諮商時，她也發現飼主會有極深的「自責感」。毛孩無法言語，使得飼主與獸醫必須仰賴大量的觀察來決定醫療處置，這也讓飼主在毛孩離世後，很容易執著於自己是否沒有及早發現疾病，或是質疑自己做的醫療決策，使得個案困在情緒圈圈中出不來，聽不進他人的解釋，這是喪寵諮商中非常需要被特別處理的議題。

陳靜平這幾年做喪寵諮商，感受到喪寵個案最大的困難，有時反而是因毛孩的愛太過純粹。她解釋，在處理喪親哀傷時，人與人之間的關係往往帶有複雜的「愛恨情仇」，當事人在面對親人過世時，除了不捨，可能還有鬆一口氣的感覺，情緒較為複雜，但在諮商實務上有時候較好處理。然而，毛孩給予人類的是「不求回報且非常純粹的愛」，當這份極純粹的愛消失，引發的失落感往往更難被好好消化。若心理師直接將處理人類哀傷的概念與模式套用在喪寵個案上，常會在某個時間點「卡關」。