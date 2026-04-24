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「超現實主義」展登場 體驗區感受趣味創作手法

中央社／ 台北24日電

延續2023年「未來身體：超自然雕塑」展帶來的前衛藝術思潮，北美館再度攜手德國圖賓根文化交流協會，推出「超現實主義」展，體驗區更讓民眾以繪畫體驗超現實創作手法。

1924年10月15日，作家布勒東（André Breton）在巴黎發表「超現實主義宣言」，「超現實主義：對話中的世界」展覽呈現1920年代超現實主義原初運動時期的作品外，還並列各世代藝術家的創作，凸顯超現實主義運動並非是已終結的歷史現象，而是與時代共振。

台北市立美術館今天舉行「超現實主義：對話中的世界」媒體預展，展中集結近60名國際重要藝術家與影像創作者、逾120件代表性作品，橫跨繪畫、雕塑、攝影、電影等媒材表現。

其中精選3部被視為最具代表性的超現實主義電影片段，包含杜拉克（Germaine Dulac）的「貝殼與牧師」（1928）、布紐爾（Luis Buñuel）與達利（Salvador Dalí）合作的「安達魯之犬」（1929），以及布紐爾的「黃金時代」（1930）。

北美館透過新聞稿表示，大衛．林區（DavidLynch）與葛雷摩．戴．托羅（Guillermo del Toro）等導演也在電影中採用多種超現實意象，並將其與肉體恐怖或是奇幻詭譎的元素結合，凸顯潛意識優先於線性邏輯的敘事特質。

展中也帶來超現實主義者常運用的文字接龍遊戲「精緻屍體」（法語：cadavre exquis），其名稱源於成員在紙上隨機寫下單詞後拼湊出的句子，這種接龍創作方式也從字句延伸到繪畫，每名參與者會輪流在一張紙上繪畫，然後摺起紙張隱藏完整的圖樣，再將其傳遞給下一名玩家。

參展藝術家歐文．沃姆（Erwin Wurm）的「一分鐘雕塑」系列便呼應對於「偶然性」的類似運用，參與者可與擺放日常物件的展台互動，將有些突兀的行動轉換成具表演性質的身體展演。展覽也特別規劃「精緻屍體」的繪畫體驗區，讓觀眾感受不受傳統束縛的創作手法。

「超現實主義：對話中的世界」展明天起在北美館展出至8月30日。

巴黎 藝術家

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